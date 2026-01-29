Δυστύχημα οπαδών του ΠΑΟΚ: Στο “Παπαγεωργίου” οι 2 τραυματίες – Προς Ρουμανία το C-130 για να παραλάβει τις 7 σορούς (βίντεο)

Πίσω στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη επέστρεψαν οι δύο εκ των τριών τραυματιών του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Εντός της ημέρας θα επαναπατριστούν και οι σοροί των επτά θυμάτων.

Το ειδικά αεροσκάφος – ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τον 20χρονο Κώστα και τον 28χρονο Μάριο απογειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας και προσγειώθηκε στις 13:10 στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, οι δύο επιζώντες της τρομακτικής σύγκρουσης του βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ θα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου έφτασαν στις 2 το μεσημέρι.

Σε πρώτη φάση, οι τραυματίες θα οδηγηθούν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και θα μείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους στις κλινικές.

Η στιγμή που επιβιβάζονται στο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ:

Ο τρίτος τραυματίας, που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος, παραμένει στη Ρουμανία καθώς χθες Τετάρτη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αποκάλυψε το πρωί στον ΑΝΤ1 ότι ο νεαρός δεν θα επαναπατριστεί ακόμη καθώς υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του μετά το χειρουργείο που υποβλήθηκε.

Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι οι Ρουμάνοι είχαν πει ότι «θα μπορούσαμε να τον πάρουμε χθες, οι γιατροί του ΕΚΑΒ έκριναν ότι είναι νωρίς και ζήτησαν να περάσει άλλο ένα 24ωρο για το ενδεχόμενο να εμφανίσει κάποια επιπλοκή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν είχε ταξιδέψει χθες υπήρχε κίνδυνος μόνιμης βλάβης» πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι «θα επιστρέψει στην Ελλάδα όταν μας πουν οι γιατροί» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας και σημείωσε πως «ενώ έχει υποστεί πολλά κατάγματα δεν έχει επηρεαστεί νευρολογικά. Όταν γίνει καλά, θα ζει κανονικά τη ζωή του άρα τώρα πρέπει να μην γίνει λάθος».

Το απόγευμα ο επαναπατρισμός των 7 σορών

Σήμερα το απόγευμα θα γίνει και ο επαναπατρισμός των επτά σορών των άτυχων οπαδών του ΠΑΟΚ, που βρήκαν τραγικό θάνατο στην άσφαλτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας που θα τους φέρει πίσω στην πατρίδα απογειώθηκε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να μεταβεί στη Ρουμανία.

Αφού οι επτά σοροί φτάσουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, οπαδοί του Δικέφαλου του Βορρά, φίλοι και συγγενείς, θα συνοδεύσουν τις σορούς μέχρι την Τούμπα, κάνοντας πορεία με μηχανές, για να αποτίσουν με τον δικό τους τρόπο φόρο τιμής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», ήταν το μήνυμα που χρησιμοποίησαν οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ για να κλείσουν την ανακοίνωση – κάλεσμα για την πορεία.