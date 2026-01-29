Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Σε εξέλιξη η αεροδιακομιδή των 2 τραυματιών – Το απόγευμα ο επαναπατρισμός των 7 σορών (βίντεο)

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έλευση στην Ελλάδα των δύο εκ των τριών τραυματιών του σοκαριστικού τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Οι δύο τραυματίες πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα, προκειμένου να διακομιστούν με ειδική πτήση του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη. Το ειδικά διαμορφωμένο αεροπλάνο του ΕΚΑΒ αναχώρησε από την Τιμισοάρα λίγο πριν από τις 12 και η πτήση αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο ώρες.

Καρέ-καρέ η μεταφορά των τραυματιών στο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ:

Ο τρίτος επιζώντας, ο 20χρονος Κώστας, είναι πολυτραυματίας και εγχειρίστηκε χθες Τετάρτη, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να πετάξει σήμερα για τη Θεσσαλονίκη.

Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, οι γιατροί του ΕΚΑΒ έκριναν ότι είναι νωρίς να ταξιδέψει και ζήτησαν να περάσει άλλο ένα 24ωρο για το ενδεχόμενο να εμφανίσει κάποια επιπλοκή.

Με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη οι δύο τραυματίες

Νωρίτερα, πλάνα που μετέδωσαν το Mega και ο ΣΚΑΪ καταγράφηκε η έξοδος από το νοσοκομείο του 20χρονου Κώστα, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο δεύτερος τραυματίας που έρχεται στην Ελλάδα είναι ο 28χρονος Μάριος.

«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Είναι σοκαρισμένος, όπως είμαστε και όλοι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Οδεύουμε προς το καλύτερο. Να ευχηθούμε συλλυπητήρια στις υπόλοιπες οικογένειες. Έχει ο Θεός», δήλωσε ο πατέρας του 20χρονου που βγήκε από το νοσοκομείο της Ρουμανίας.

Οι δύο τραυματίες 28 και 20 ετών θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για εξετάσεις και νοσηλεία.

Επαναπατρίζονται και οι σοροί των επτά θυμάτων

Επίσης, σήμερα αναμένεται και η μεταφορά στην Ελλάδα των επτά σορών των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο.

Όπως ενημέρωσε ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ, σήμερα οι οπαδοί του Δικεφάλου θα βρεθούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υποδεχθούν τους επτά φίλους τους που έσβησαν και στη συνέχεια θα τους συνοδεύσουν με μοτοπορεία έως το γήπεδο της Τούμπας.