“Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση” – Τι ισχυρίζεται επιζώντας για το πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Νέα διάσταση στο ανατριχιαστικό τροχαίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ που σημειώθηκε την Τρίτη 28/1 στη Ρουμανία δίνει η μαρτυρία ενός από τους τρεις τραυματίες.

«Κόλλησε το τιμόνι κατά την προσπέραση, έγινε κάτι με το lane assistance» φέρεται να είπε στον Έλληνα γιατρό που βρέθηκε στο σημείο, όπως ο ίδιος αποκάλυψε.

Σύμφωνα με όσα είπε ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας στην ΕΡΤ, επισκέφθηκε το νοσοκομείο στη Ρουμανία, τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ επαναλάμβανε συνέχεια ότι κόλλησε το lane assistance, μπλόκαρε δηλαδή το τιμόνι κατά την προσπέραση.

«Μόλις έμαθα ότι υπήρχαν Έλληνες πήγα εκεί να βοηθήσω για να δω ποιος είναι ποιος και συνεργάστηκα με τους συναδέλφους. Συνομίλησα με τους 2 από τους 3 τραυματίες. Ο πιο ελαφρά μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του lane assistance. Εγινε προσπέραση και μπλόκαρε το τιμόνι γιατί έγινε κάτι με το lane assistance. Ενεργοποιήθηκε αυτό και μπλόκαρε το τιμόνι και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιατρός μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το lane assistance είναι ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού που βοηθά το αυτοκίνητο να παραμένει εντός της λωρίδας κυκλοφορίας του κι αν ανιχνεύσει ότι το όχημα ξεφεύγει, επαναφέρει το τιμόνι στη σωστή του θέση.

«Οι σοροί έχουν φύγει από το νοσοκομείο του Λούγκος. Η πρώτη εκτίμηση έγινε εδώ στο νοσοκομείο και μετά η διακομιδή στο πανεπιστημιακό. Νοσηλεύονται σε κλινικές και είναι καλά στην υγεία τους. Ήμουν εκεί στην επίσκεψη της πρέσβειρας και κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ που μπήκαν να δουν τους φίλους τους. Είμαι συγκλονισμένος γιατί συναντήθηκα με τους γονείς για την ταυτοποίηση. Έχει ενεργοποιηθεί όλο το πρωτόκολλο θα γίνει στην Τιμισοάρα» πρόσθεσε.