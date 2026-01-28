Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Τεχνικό πρόβλημα ή λάθος του οδηγού; “Κάτι συνέβαινε στην καμπίνα του βαν”

Σε ανείπωτη τραγωδία κατέληξε η οργανωμένη εκδρομή οπαδών του ΠΑΟΚ με προορισμό τη Λιόν, όπου θα παρακολουθούσαν τον αγώνα της ομάδας τους για το Europa League.

Το μαύρο μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν οι δέκα φίλαθλοι συγκρούστηκε με φορτηγό κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, με αποτέλεσμα επτά νέοι άνθρωποι, ηλικίας 28 έως 30 ετών, να χάσουν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο και άλλοι τρεις να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το όχημα που οδηγούσε 29χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο στον αυτοκινητόδρομο DN6, συγκρούστηκε αρχικά με φορτηγό και στη συνέχεια μετωπικά με βυτιοφόρο στο αντίθετο ρεύμα.

Στο DEBATER μίλησε για το τρομακτικό αυτό τροχαίο ο δικαστικός πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης Μαδιάς, ο οποίος έκανε τις δικές του εκτιμήσεις για το τι μπορεί να συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης 27/1.

«Ο συγκεκριμένος δρόμος στη Ρουμανία χαρακτηρίζεται “δρόμος του τρόμου”. Δεν υπάρχουν μπάρες ασφαλείας στις άκρες του δρόμου» τονίζει ο κ. Μαδιάς.

Αναλύοντας το ανατριχιαστικό βίντεο με τη στιγμή του πολύνεκρου τροχαίου αναφέρει: «Διακρίνεται να προσπερνάει το όχημα να ανάβει δεξιό φλας και να μπαίνει στη λωρίδα του ξανά. Στη συνέχεια ανάβει αριστερό φλας και πάει να προσπεράσει. Το είδε καθαρά ότι έρχεται άλλο όχημα κατά πάνω του. Δεν ξέρω όμως γιατί δεν έστριψε να το σώσει. Αλλά φαίνεται να πηγαίνει αριστερά κατά πάνω της νταλίκας. Και η νταλίκα να μην υπήρχε θα έβγαινε έξω από τον δρόμο».

Ο κ. Μαδιάς σημειώνει πως «1,5-2% σε τεχνικό πρόβλημα οφείλεται ένα τροχαίο πάντα. Υπάρχουν ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες. Αν υποθέσουμε ρήξη – κλατάρισμα ελαστικού. Δεν φαίνεται να υπάρχουν ίχνη τριβής στο ελαστικό που να φρενάρισε, θα την έδινε η τροχαία της Ρουμανίας την πληροφορία αυτή. Δεν φαίνεται να βρέθηκε. Και στο βίντεο δεν διακρίνεται να ανάβει το φως του φρεναρίσματος» και προσθέτει:

«Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για ριπή ανέμου, καθώς έμαθα ότι δεν πήγαν τα ελικόπτερα να πάρουν τους τραυματίες λόγω ισχυρών ανέμων. Τροχοπέδηση και αποφευκτικός ελιγμός δεν φαίνεται να υπάρχει».

«Κάτι συνέβαινε μέσα στην καμπίνα. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι. Να αποκοιμήθηκε το αποκλείω. Άνοιξε δεξιό φλας και μετά αριστερό. Ο οδηγός ήταν σε εγρήγορση. Αλλά μετά δεν φαίνεται να αντιδράει γιατί θεωρητικά θα έβλεπε την νταλίκα που πάει κατά πάνω του. Κάτι του απέσπασε την προσοχή; Να δούμε και τον οδηγό ποιος ήταν; Είχε επαγγελματικό δίπλωμα που μετέφερε κόσμο;» καταλήγει ο ίδιος.

Πάντως, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα, καθώς οι ρουμανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος που «πάγωσε» την Ελλάδα.