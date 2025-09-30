Δροσιά: “Βοήθεια, με πυροβόλησαν” φώναζε ο 38χρονος, ενώ ο δράστης έψαχνε να τον αποτελειώσει

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στη Δροσιά, όταν ένας 38χρονος δέχτηκε πυροβολισμούς από έναν άγνωστο, στη λεωφόρο Σταμάτας, έξω από το σπίτι του.

Μετά την επίθεση, ο 38χρονος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” με τραύματα στη μέση και στο πόδι. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή και δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή του.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ένας μαυροντυμένος άνδρας που είχε κρύψει το πρόσωπό του με κουκούλα, πυροβόλησε 2 φορές τον 38χρονο ο οποίος προσπάθησε να κρυφτεί για να γλιτώσει. Τότε ο δράστης -μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί-, ξεκίνησε να τον ψάχνει για να τον αποτελειώσει και δεν δίστασε να ρωτήσει και τους κατοίκους της περιοχής το που έχει κρυφθεί.

Εν τέλει τον βρήκε πίσω από κάτι θάμνους και τον πυροβόλησε άλλες 3 με 4 φορές, σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής.

«Κατά τις 06:30 ακούσαμε κρότο. Ακούσαμε κάποιον να φωνάζει “βοήθεια με πυροβόλησαν”. Πήγαμε κοντά αλλά δεν μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε γιατί ήταν κρυμμένος στους θάμνους. Ξαφνικά βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα, και μαύρη κουκούλα, μας ρώτησε που είναι. Υποθέσαμε πως ήταν γείτονας. Πήγε εκεί πέρα και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές. Φοβηθήκαμε, φύγαμε, καλέσαμε την Άμεση Δράση, και μετά τον βρήκαμε μέσα στους θάμνους με τις αισθήσεις του. Έλεγε πως τον πυροβόλησαν στο στήθος και στο πόδι», είπε ο μάρτυρας.

Το θύμα κατέθεσε στην αστυνομία πως ο δράστης, εικάζει πως είναι ο σύντροφος της πρώην συντρόφου του με την οποία βρίσκονται σε διαμάχη για το παιδί.

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τρεις κάλυκες από 22άρι όπλο, αναζητούν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι ο δράστης αλλά και πού πήγε μετά τους πυροβολισμούς, ώστε να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.