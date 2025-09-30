Απόπειρα δολοφονίας στη Δροσιά: Πυροβόλησαν 38χρονο την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης 30/9 στη Δροσιά, όπου ένας 38χρονος άνδρας δέχτηκε πυροβολισμούς την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του.

Η απόπειρα δολοφονίας κατά του 38χρονου έγινε λίγο πριν από τις 6:30 το πρωί στην οδό Σταμάτας, με τον δράστη να πυροβολεί τουλάχιστον τρεις φορές με 22άρι όπλο, καθώς στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες.

Όπως φαίνεται, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα, το οποίο διακομίστηκε στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός” με τραύμα από όπλο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα για το σοβαρό περιστατικό και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τον τραυματισμό του 38χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος υπέδειξε ως δράστη τον πρώην σύντροφο της κοπέλας του, ο οποίος και αναζητείται.