Δραματικές σκηνές στη Χίο – Επεισοδιακή καταδίωξη και διάσωση δυο ατόμων

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Χίο με τζετ σκι με τρία άτομα να κατευθύνεται από τα τουρκικά παράλια στην Ελλάδα, με τις Αρχές να το κυνηγούν.

Συγκεκριμένα ενημερώθηκε απογεματινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Χίου ότι τζετ σκι, προερχόμενο από τις τουρκικές ακτές κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ελληνικές ακτές, με έναν χειριστή και δύο επιβάτες στη θαλάσσια περιοχή Αγίας Ερμιόνης ν.Χίου.

Άμεσα περιπολικό σκάφος έσπευσε στην περιοχή, στη θέα του οποίου το ανωτέρω ΤΖΕΤ ΣΚΙ, πραγματοποίησε συνεχόμενους επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τους επιβάτες του καθώς και τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ δεν συμμορφώνονταν προς τις υποδείξεις και τις ηχητικές ενδείξεις του πληρώματος του περιπολικού σκάφους.

Στη συνέχεια και προκειμένου ο χειριστής του JET SKI να διαφύγει της σύλληψης, έριξε τους δύο επιβάτες στην θάλασσα και διέφυγε προς τις τουρκικές ακτές.

Οι δύο αλλοδαποί επιβάτες ηλικίας 24 ετών αμφότεροι, περισυνελέγησαν από τα στελέχη του περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα ν. Χίου.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

