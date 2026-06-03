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Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρή 76χρονη στην παραλία της Βεργιάς

Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρή 76χρονη στην παραλία της Βεργιάς
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου στη Χαλκιδική, καθώς ανασύρθηκε νεκρή μια 76χρονη γυναίκα από τη θαλάσσια περιοχή της Βεργιάς του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε για το περιστατικό και η ηλικιωμένη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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