Σαουθάμπτον: 11 τραυματίες αστυνομικοί και 2 συλλήψεις στις διαδηλώσεις για τον θάνατο του 18χρονου Χένρι Νόβακ (βίντεο)

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου στο Σαουθάμπτον της Βρετανίας, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων με αφορμή τον θάνατο του 18χρονου Χένρι Νόβακ, μετά την βίαιη αντιμετώπισή του από την αστυνομία.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 11 αστυνομικοί κι ένας αστυνομικός σκύλος, ενώ συνελήφθησαν και δύο διαδηλωτές.

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🚨#BREAKING: Full-scale riots have erupted in Southampton UK as hundreds of protesters clash with riot police throwing Glass bottles, bricks, and wheelie bins at officers as tensions continue to escalate throughout the area. Demonstrators are demanding justice for Henry Nowak,… pic.twitter.com/wVGlZpIVlJ— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) June 2, 2026

Το περιστατικό ξεκίνησε μετά την κυκλοφορία βίντεο από κάμερες σωμάτων των αστυνομικών (bodycams), τα οποία δείχνουν αστυνομικούς να περνάνε χειροπέδες στον 18χρονο φοιτητή ενώ αυτός βρισκόταν ετοιμοθάνατος στο οδόστρωμα. Την ίδια στιγμή, ο 23χρονος σιχ Βίκρουμ Ντίγκουα που τον είχε μαχαιρώσει έξι φορές, είχε πει ψέματα στους αστυνομικούς ότι ο Νόβακ ήταν εκείνος που είχε φωνάξει ρατσιστικές βρισιές σε βάρος του, τον γρονθοκόπησε και του έριξε το τουρμπάνι. Λίγο πριν ξεψυχήσει, ο Νόβακ έλεγε επανειλημμένα στους αστυνομικούς «δεν μπορώ να αναπνεύσω».

In his final moments, Henry Nowak told police officers nine times “I can’t breathe” and four times that he had been stabbed.



In response police officer dragged him across the gravel, handcuffed and read him his rights.



It was the last thing Henry heard before he died. pic.twitter.com/nIPoPEgOWa June 1, 2026

Διαδηλώσεις που ακολούθησαν στο Σαουθάμπτον, έβγαλαν στους δρόμους περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, οι οποίοι έφτασαν έξω από το κεντρικό αστυνομικό τμήμα, πολλοί κρατώντας σημαίες και πανό. Οι συγκρούσεις περιλάμβαναν εκτόξευση αντικειμένων, κλείσιμο δρόμων και επιθέσεις σε αστυνομικούς.

⚠️ Protests erupt as footage shows cops ignored dying teen’s cries for help



Protesters took to the streets in the United Kingdom this Tuesday after police body camera footage showed officers handcuffing 18-year-old #HenryNowak even as he lay dying from stab wounds inflicted by a… pic.twitter.com/Iy3hY162CI— News.Az (@news_az) June 3, 2026

Το Συντηρητικό Κόμμα και το Reform UK κατήγγειλαν ότι η αστυνομική συμπεριφορά επηρεάστηκε από κατευθύνσεις περί φυλετικής ανισότητας, ενώ η υπουργός Επικρατείας του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδια για θέματα εγκληματικότητας, Σάρα Τζόουνς, και άλλοι αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν τις αστυνομικές ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η «ισότητα στα αποτελέσματα της αστυνόμευσης» και όχι διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με το χρώμα του δέρματος.

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Protesters – chanting 'Henry, Henry' – have thrown bottles, bricks and wheelie bins in clashes with riot police, after a row broke out over the murder of Henry Nowak



Read more about the clashes taking place in Southampton here ⤵️https://t.co/4LToMIMFyr pic.twitter.com/z2AQRblzib— The Telegraph (@Telegraph) June 3, 2026

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι τα πλάνα από τη σύλληψη του Νόβακ προκαλούν σοκ και ότι οι αστυνομικοί πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ χαρακτήρισε τη βία «απολύτως απαράδεκτη» και ευχαρίστησε τους αστυνομικούς που επέδειξαν ψυχραιμία και θάρρος.

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Riot erupts in Southampton between police and protesters as Henry Nowak protest turns ugly. Full video on YT. #henrynowak #Southampton pic.twitter.com/ItfF9XNBIm — Urban Pictures (@Urban_Pictures) June 3, 2026

Στο μεταξύ, δικαστής επιβεβαίωσε ότι ο Νόβακ δεν είχε εκφράσει ρατσιστική προσβολή προς τον δράστη και ότι τα τραύματά του ήταν μη αναστρέψιμα. Ο Ντίγκουα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 21 ετών.

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Η ανεξάρτητη έρευνα της αστυνομίας για τον τρόπο χειρισμού του περιστατικού συνεχίζεται, ενώ οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί θεωρούνται μάρτυρες και παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της έρευνας.