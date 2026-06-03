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Σαουθάμπτον: 11 τραυματίες αστυνομικοί και 2 συλλήψεις στις διαδηλώσεις για τον θάνατο του 18χρονου Χένρι Νόβακ (βίντεο)

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον νεαρό ενώ ξεψυχούσε έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

Σαουθάμπτον: 11 τραυματίες αστυνομικοί και 2 συλλήψεις στις διαδηλώσεις για τον θάνατο του 18χρονου Χένρι Νόβακ (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου στο Σαουθάμπτον της Βρετανίας, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων με αφορμή τον θάνατο του 18χρονου Χένρι Νόβακ, μετά την βίαιη αντιμετώπισή του από την αστυνομία.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 11 αστυνομικοί κι ένας αστυνομικός σκύλος, ενώ συνελήφθησαν και δύο διαδηλωτές.

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Το περιστατικό ξεκίνησε μετά την κυκλοφορία βίντεο από κάμερες σωμάτων των αστυνομικών (bodycams), τα οποία δείχνουν αστυνομικούς να περνάνε χειροπέδες στον 18χρονο φοιτητή ενώ αυτός βρισκόταν ετοιμοθάνατος στο οδόστρωμα. Την ίδια στιγμή, ο 23χρονος σιχ Βίκρουμ Ντίγκουα που τον είχε μαχαιρώσει έξι φορές, είχε πει ψέματα στους αστυνομικούς ότι ο Νόβακ ήταν εκείνος που είχε φωνάξει ρατσιστικές βρισιές σε βάρος του, τον γρονθοκόπησε και του έριξε το τουρμπάνι. Λίγο πριν ξεψυχήσει, ο Νόβακ έλεγε επανειλημμένα στους αστυνομικούς «δεν μπορώ να αναπνεύσω».

Διαδηλώσεις που ακολούθησαν στο Σαουθάμπτον, έβγαλαν στους δρόμους περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, οι οποίοι έφτασαν έξω από το κεντρικό αστυνομικό τμήμα, πολλοί κρατώντας σημαίες και πανό. Οι συγκρούσεις περιλάμβαναν εκτόξευση αντικειμένων, κλείσιμο δρόμων και επιθέσεις σε αστυνομικούς.

Το Συντηρητικό Κόμμα και το Reform UK κατήγγειλαν ότι η αστυνομική συμπεριφορά επηρεάστηκε από κατευθύνσεις περί φυλετικής ανισότητας, ενώ η υπουργός Επικρατείας του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδια για θέματα εγκληματικότητας, Σάρα Τζόουνς, και άλλοι αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν τις αστυνομικές ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η «ισότητα στα αποτελέσματα της αστυνόμευσης» και όχι διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με το χρώμα του δέρματος.

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Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι τα πλάνα από τη σύλληψη του Νόβακ προκαλούν σοκ και ότι οι αστυνομικοί πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ χαρακτήρισε τη βία «απολύτως απαράδεκτη» και ευχαρίστησε τους αστυνομικούς που επέδειξαν ψυχραιμία και θάρρος.

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Στο μεταξύ, δικαστής επιβεβαίωσε ότι ο Νόβακ δεν είχε εκφράσει ρατσιστική προσβολή προς τον δράστη και ότι τα τραύματά του ήταν μη αναστρέψιμα. Ο Ντίγκουα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστη ποινή 21 ετών.

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Η ανεξάρτητη έρευνα της αστυνομίας για τον τρόπο χειρισμού του περιστατικού συνεχίζεται, ενώ οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί θεωρούνται μάρτυρες και παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της έρευνας.

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