Δράμα: Συνελήφθη 40χρονος Τούρκος καταζητούμενος για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά

Καταζητούμενος στην Τουρκία για ανθρωποκτονία και υποθέσεις ναρκωτικών συνελήφθη στη Δράμα ένας 40χρονος Τούρκος υπήκοος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol.

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Δράμας, όπου βρισκόταν ήδη υπό περιορισμό. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, φέρεται να έχει εμπλακεί σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, καθώς και σε κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αδικήματα που φέρεται να τελέστηκαν την περίοδο 2012–2014.

Το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου δήλωσε ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του στη γειτονική χώρα, αρνούμενος παράλληλα τις κατηγορίες. Μετά την απολογία του, διατάχθηκε η προσωρινή κράτησή του έως ότου αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο σχετικά με το αίτημα έκδοσης.