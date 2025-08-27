Καλλιθέα: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ο αλβανός «πιστολέρο» – Ένας από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους

Στην Καλλιθέα συνελήφθη ένας 35χρονος Αλβανός, ο οποίος αναζητούνταν με ερυθρά αγγελία από την Interpol.

Ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας το 2021, καθώς είχε πυροβολήσει και τραυματίσει σοβαρά συμπατριώτη του, ενώ κατείχε παράνομα όπλα και εκρηκτικά. Είχε έρθει στην Ελλάδα αναζητώντας καταφύγιο, αλλά εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ το βράδυ της Τρίτης στην οδό Θησέως, οι οποίοι τον σταμάτησαν για έλεγχο και διαπίστωσαν την ταυτότητά του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και ξεκινούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Αλβανία, όπου θα δικαστεί. Μέχρι τη σύλληψή του κυκλοφορούσε ελεύθερος.