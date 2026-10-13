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ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος σε θανατηφόρο τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ κι έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος

Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος σε θανατηφόρο τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ κι έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 08:22

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3:10 τα ξημερώματα της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου στην οδό Φιλολάου, στο Παγκράτι.

Συγκεκριμένα, μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και στη συνέχεια προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου οδηγού της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.

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Παράλληλα, συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του Ι.Χ., ο οποίος ήταν Αλβανικής καταγωγής και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή.

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