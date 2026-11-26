Την δολοφονία του 24χρονου στη Δράμα που αγνοούνταν από τις 21 Νοεμβρίου ομολόγησε ένας 50χρονος Έλληνας, υποδεικνύοντας στις Αρχές που έθαψε τη σορό του.

Ο 24χρονος διατηρούσε προσωπική σχέση με τον 50χρονο και ερχόταν από την Βουλγαρία κάθε φορά με αυτό τον σκοπό.

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Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, ο 50χρονος κάθε φορά που του έπαιρναν κατάθεση οι αστυνομικοί, έπεφτε σε αντιφάσεις και στο τέλος ομολόγησε τις πράξεις του, τις οποίες απέδωσε σε προσωπικές διαφορές, καθώς πίστευε, ότι ο νεαρός απαιτούσε διαρκώς και του αποσπούσε χρήματα και τον έκλεβε.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί όταν διαπίστωσαν τις αντιφάσεις του 50χρονου, ερεύνησαν και το σπίτι του, καθώς γνώριζαν, ότι κατείχε δύο κυνηγετικά όπλα με άδεια και έλειπε το ένα. Αυτό μοιραία πυροδότησε ακόμη περισσότερο τις υποψίες σε βάρος του. Ο 50χρονος ομολόγησε τη νύχτα κατά την διάρκεια μίας ακόμη ανάκρισης, πως εκείνος τον πυροβόλησε το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου και τον σκότωσε στο ποιμνιοστάσιό του και στη συνέχεια τον φόρτωσε στο φορτηγάκι του ίδιου του θύματος και μετέβη σε αγροτική περιοχή, όπου τον έθαψε.

Συνελήφθη και ο ανιψιός του

Έπειτα κάλεσε τον ανιψιό του και του ζήτησε να πάει στο σημείο να τον παραλάβει, όπως και έγινε και έτσι μοιραία συνελήφθη για συνέργεια και εκείνος, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει διακριβωθεί, αν ο ανιψιός γνώριζε τι είχε κάνει ο θείος του.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό του όπλου του φόνου που ξεφορτώθηκε ο δράστης, ενώ με την ολοκλήρωση του σχηματισμού της δικογραφίας σε βάρος των δύο ανδρών, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.