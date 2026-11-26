Σε υπόθεση ανθρωποκτονίας εξελίχθηκε η υπόθεση της εξαφάνισης του 24χρονου Βούλγαρου στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου.

​Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΕΡΤNews, ένας 50χρονος φίλος και εργοδότης του θύματος ομολόγησε στις αρχές ότι τον σκότωσε λόγω προσωπικών διαφορών, έχοντας ως συνεργό έναν 23χρονο που τον βοήθησε στη μεταφορά του πτώματος.

​

Τα δυο παραπάνω άτομα προσήχθησαν και η προσαγωγή θα μετατραπεί σε σύλληψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θύμα είχε περάσει τα σύνορα για να συναντήσει τον 50χρονο, όμως το βράδυ του Σαββάτου το κινητό του απενεργοποιήθηκε.

Πήγαινε συχνά στο Κατω Νευροκόπι για διάφορες μικροεργασίες.

​ Κατά τις έρευνες βρέθηκε το φορτηγάκι του 24χρονου στο Νευροκόπι.