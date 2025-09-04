Δράμα: Ένταση έξω από το νοσοκομείο, ακύρωσε την επίσκεψή του ο Γεωργιάδης – “Δεν πάω για να απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν” (βίντεο)

Ένταση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης 4/9 μπροστά από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, πριν από την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη, με αποτέλεσμα ο υπουργός Υγείας να ακυρώσει την επίσκεψή του.

Μπροστά από το νοσοκομείο, συγκεντρώθηκαν αρκετοί πολίτες για να διαμαρτυρηθούν τους σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας της μονάδας, με αφορμή την παρουσία του υπουργού Υγείας.

Η αστυνομία παρενέβη προκειμένου να αποτρέψει τους συγκεντρωμένους από το να εισέλθουν στον χώρο του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν. Μάλιστα, σύμφωνα με το thesstoday.gr, τραυματίστηκαν δύο πολίτες.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε: “Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού”.

“Κατόπιν αυτόν ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου. Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά.

Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη.

Η περιοδεία μου συνεχίζεται”.

