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ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αιματηρή επίθεση με ξύλα και μαχαίρια – Τρεις τραυματίες

Αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση το ένα άτομο

Πάτρα: Αιματηρή επίθεση με ξύλα και μαχαίρια – Τρεις τραυματίες
(Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
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Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρική πλατεία στην Πάτρα την Κυριακή 21/6.

Συγκεκριμένα, τρεις νέοι δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων που κατά πληροφορίες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων με κουκούλες στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το patrapress.gr θύματα της επίθεσης ήταν ένας 17χρονος, μια συνομηλίκη του και ένας 22χρονος, οι οποίοι δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση με τους δράστες να τους χτυπούν τραυματιζόντας τους σύμφωνα με πληροφοριες με ξύλα και αιχμηρά αντικείμενα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τον 22χρονο σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω των τραυμάτων που φέρει.

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