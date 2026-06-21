Σταμάτησε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ το Ιράν μετά τις απειλές Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Στο γεγονός ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στην Ελβετία δεν έχουν τερματιστεί στέκεται πηγή στο Reuters.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η ιρανική πηγή στο Reuters οι συνομιλίες ανάμεσα στις δυο πλευρές στην Ελβετία, «έχουν διακοπεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί».

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Νωρίτερα, η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Γαλιμπάφ, κάλεσε τις ΗΠΑ «να μετρούν τα λόγια τους», χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ. «Θα ήταν προτιμότερο να ζυγιάζουν τα λόγια τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τους συμμάχους της στον Λίβανο «να προκαλούν προβλήματα», απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τα πλήγματα στο Ιράν.

Εξάλλου, ένα μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας είπε σε κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι «αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στον Λίβανο, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα άλλα θέματα».

Ιράν: Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων

Οι σημερινές συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου, την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών.

Λίγο νωρίτερα, ένα μέλος της ιρανικής ομάδας διαπραγμάτευσης είπε ότι οριστικοποιήθηκε ένα προσχέδιο απόφασης που αφορά την εξαίρεση του ιρανικού πετρελαίου από τις αμερικανικές κυρώσεις.

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Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η απόφαση εξαίρεσης από τις κυρώσεις πρόκειται να εκδοθεί σύντομα.

Τραμπ προς το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: «Τα κλείνετε και δεν θα επιστρέψετε καν στη γ… σας χώρα»

Νέες απειλές προς το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Κυριακής 21/6.

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Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Fox News κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας 20 λεπτών τόνισε ότι θα χτυπήσει με βομβαρδισμούς το Ιράν. «Τα κλείνεις και δεν θα έχεις χώρα», είπε ο Τραμπ ότι είπε σε Ιρανούς αξιωματούχους για την κρίσιμη πλωτή οδό.

«Δεν θα επιστρέψετε καν στη γ@@@νη σας χώρα». Παράλληλα, υποστήριξε πως «μπορεί να καταλάβουμε τα Στενά, αν χρειαστεί». «Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

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Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως το Ιράν θα πρέπει να σταματήσει τη Χεζμπολάχ στο να προκαλεί προβλήματα αλλιώς, οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά την Τεχεράνη.

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως ακριβώς κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που ήταν πιο σκληρά» ανέφερε ο Τραμπ.