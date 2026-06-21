«Γκρέμισαν» το Release Athens τα Ημισκούμπρια – Το τεράστιο πάρτι στην Πλατεία Νερού (Φωτογραφίες)

Υπό το βλέμμα χιλιάδες κόσμου τα Ημισκούμπρια «γκρέμισαν» το Release Athens 2026 σε μία μοναδική συναυλία που έδωσαν στην Πλατεία Νερού.

Συγκεκριμένα, τα Ημισκούμπρια χάρισαν μια βραδιά γεμάτη γέλιο, νοσταλγία και αστείρευτη ενέργεια, με τους Μιθριδάτη, Μεντζέλο και Πρύτανη να δίνουν το δικό τους σόου και να γίνονται ένα με τον κόσμο.

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Ο Φοίβος Δεληβοριάς ανέβηκε στη σκηνή για το «Je Suis», η Ευρυδίκη συμμετείχε στο «Αν Ήσουν Άλλος», μέλη των Going Through έδωσαν το δικό τους στίγμα και, βέβαια, η πιο viral στιγμή ήταν η διακοπή της συναυλίας για να παρακολουθήσουμε «απευθείας» από τις οθόνες μια πρόταση γάμου!

Τα «Greek Lover», «Μαγική Τσατσάρα», «Μπραζίλ», «Discoteque» και «Πάμε Όλοι Μαζί Σε Μια Παραλία» ήταν μερικά από τα highlights ενός σετ διάρκειας δυόμισι ωρών.

Το επόμενο ραντεβού με τα Ημισκούμπρια στο Release Athens Festival είναι στις 3 Ιουλίου, με τα εναπομείναντα εισιτήρια να είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένα.

Δείτε τις εικόνες: