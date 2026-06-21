Συναυλία των Ημισκούμπρια στο Release Athens: Επική πρόταση γάμου – «Είπε το ναι, να ζήσετε παιδιά» (Βίντεο)
Το βίντεο από τη μαγική στιγμή
Μια επική πρόταση γάμου σημειώθηκε στη συναυλία των Ημισκούμπρια στο Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού το βράδυ του Σαββάτου 20/6.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας ο άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, με την ίδια να μένει άναυδη μπροστά σε εκατοντάδες θεατές λέγοντας του ωστόσο το «ναι».
Δείτε το βίντεο
@releaseathensfestival She said YES💍 #releaseathens26 #makingmemoriestogether #imiskoubria #10yearanniversary ♬ original sound – Release Athens Festival
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις