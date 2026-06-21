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ΕΛΛΑΔΑ

Συναυλία των Ημισκούμπρια στο Release Athens: Επική πρόταση γάμου – «Είπε το ναι, να ζήσετε παιδιά» (Βίντεο)

Το βίντεο από τη μαγική στιγμή

Συναυλία των Ημισκούμπρια στο Release Athens: Επική πρόταση γάμου – «Είπε το ναι, να ζήσετε παιδιά» (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Μια επική πρόταση γάμου σημειώθηκε στη συναυλία των Ημισκούμπρια στο Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού το βράδυ του Σαββάτου 20/6.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας ο άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, με την ίδια να μένει άναυδη μπροστά σε εκατοντάδες θεατές λέγοντας του ωστόσο το «ναι».

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Δείτε το βίντεο

@releaseathensfestival She said YES💍 #releaseathens26 #makingmemoriestogether #imiskoubria #10yearanniversary ♬ original sound – Release Athens Festival
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