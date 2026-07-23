Μάτι: 8 χρόνια από τον πύρινο εφιάλτη με τους 104 νεκρούς – Ο χρόνος πέρασε, αλλά οι πληγές παραμένουν ανοιχτές

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εθνική τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, με τις μαρτυρίες για τη φονική πυρκαγιά να προκαλούν ακόμα ανατριχίλα.

Η σημερινή είναι ημέρα πένθους και περισυλλογής, με τους συγγενείς των νεκρών και όσους έζησαν τον πύρινο εφιάλτη της 23ης Ιουλίου 2018 να συνεχίζουν να ζητούν δικαίωση.

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Η σπίθα που οδήγησε στον όλεθρο άναψε το απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Νταού Πεντέλης, με τη φωτιά μέσα σε λίγη ώρα να κατεβαίνει στο Μάτι, εγκλωβίζοντας άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους σε σπίτια, αυτοκίνητα, στενά και οικόπεδα.

Οι προσπάθειες για να βρουν διέξοδο αγωνιώδεις, με πολλούς μη μπορώντας να εντοπίσουν διέξοδο προς τη θάλασσα, να πέφτουν από υψώματα απόκρημνων παραλιών, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Άλλοι, πνίγηκαν κολυμπώντας για ώρες στο νερό, περιμένοντας μάταια βοήθεια, ενώ αρκετοί απανθρακώθηκαν μέσα στα σπίτια ή τα αυτοκίνητά τους.

Υπενθυμίζεται ότι 26 άτομα κάηκαν, αρκετοί από αυτούς αγκαλιασμένοι, στο οικόπεδο της φρίκης, καθώς ο χώρος ήταν περικυκλωμένος από μαντρότοιχους και δεν μπορούσαν να δουν το μονοπάτι για τη θάλασσα.

Σήμερα, στην 8η επέτειο από τη φονική μαύρη Δευτέρα που συγκλόνισε τη χώρα, οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται στους τόπους της τραγωδίας.

Εν τω μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική κατέθεσε επίσημη αναφορά και αίτημα διενέργειας ποινικής διερεύνησης στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σχετικά με τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη.

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Τέσσερις στη φυλακή για την τραγωδία στο Μάτι

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων με την τελεσίδικη απόφασή του έκρινε ότι δεν θα πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι, αλλά να εκτίσουν την ποινή φυλάκισης που τους επιβλήθηκε οι Σωτήρης Τερζούδης (τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής), Βασίλης Ματθαιόπουλος (τότε υπαρχηγός), Ιωάννης Φωστιέρης (τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ) και Ιωάννης Καπάκης (τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας). Σημειώνεται πως, για τους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη και Ιωάννη Καπάκη, η συνολική ποινή φυλάκισης είναι 340 έτη, με εκτιτέα τα 5.

«Για τους 4 κατηγορουμένους επιβάλλεται η ποινή άνευ αναστολής, άνευ μετατροπής, καθώς θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και θα αιτιολογήσουμε στην απόφαση μας περαιτέρω» είπε η πρόεδρος.

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Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε πει: «Να εκτιθεί η ποινή για τους 4 αυτούς κατηγορουμένους και να μη μετατραπεί. Προτείνω αυτό με την πεποίθηση ούτε μέχρι σήμερα ουδείς εξ αυτών έχει αναγνωρίσει στο ελάχιστο την ευθύνη αυτής της πράξης και το κόστος των παραλείψεών τους για τους πολίτες που είχαν καθήκον να προστατεύουν λόγω των καθηκόντων τους».

Το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής των 238 ετών προς 10 ευρώ ημερησίως για τους:

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Χρήστο Γκολφίνο, τότε διευθυντή του «199»,

Φίλιππο Παντελεάκο, τότε διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας,

Δαμιανό Παπαδόπουλο τότε διοικητή του Πυροσβεστικού Σταθμού Νέας Μάκρης,

Νίκο Παναγιωτόπουλο, τότε διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών και

Χαράλαμπο Χιώνη, τότε διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής.

Με την ίδια απόφαση αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής και για τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο προς 10 ευρώ ημερησίως.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί για τρεις από τους βασικούς καταδικασθέντες. Αν και κρίθηκαν αμετακλήτως ένοχοι από τον Άρειο Πάγο, το ανώτατο δικαστήριο ανέπεμψε τη δικογραφία στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων της Αθήνας προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου το ζήτημα της ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου σύννομου βίου, η χορήγηση της οποίας είχε απορριφθεί στο δεύτερο βαθμό.

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Ο λόγος για τους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο και Γιάννη Καπάκη, των οποίων η δίκη έχει προσδιοριστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, για τις 11 Νοεμβρίου έχει προσδιοριστεί η έναρξη του δικαστηρίου για τους 25 εγκαυματίες που δεν περιελήφθησαν στο αρχικό κατηγορητήριο, για τους οποίους κατηγορούνται και οι 21 συνολικά κατηγορούμενοι.

Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 8η επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών τιμά τη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι «η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμιση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται˙ και οι θεσμοί, η Πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν».

Με επιμνημόσυνες δεήσεις, εκδηλώσεις μνήμης, προσκλητήριο νεκρών και πεζοπορία στο δρόμο της φωτιάς και των θυμάτων που άφησε πίσω της, συγγενείς φίλοι, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και της πολιτείας θα μνημονεύσουν τους αδικοχαμένους συμπολίτες μας διατρανώνοντας την βούληση να μην ξανασυμβεί παρόμοιο κακό.

Στο πλαίσιο αυτό, αμέσως μετά τη θεία λειτουργία, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στον ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και στον ναό του Αγίου Θωμά & Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι.

Το απόγευμα στις 19:00 στο Μνημείο των Θυμάτων στον ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το Προσκλητήριο νεκρών.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι και στις 20.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.)

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 21:15 με πορεία από την Ποσειδώνος ως την Αργυρά Ακτή.

Στο πλαίσιο των δράσεων, χθες Τετάρτη 22/7 τελέστηκε αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στον ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, όπου βρίσκεται και το μνημείο των Θυμάτων.

Την περασμένη Κυριακή 20/7, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι.

Το νέο αίτημα στον Άρειο Πάγο για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, την Δευτέρα κατέθεσε αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας τη διενέργεια ποινικής έρευνας για ομαδικό τάφο στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης, στον οποίο, κατά τα μέλη του συλλόγου στοιβάχτηκαν αταυτοποίητα ανθρώπινα μέλη, που ενδεχομένως ανήκουν σε νεκρούς του Ματιού.

Η αναφορά των μελών του συλλόγου συνοδεύτηκε από φάκελο με επίσημα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία.

Στο επίκεντρο της προσφυγής βρίσκεται ο χώρος ταφής στο κοιμητήριο της Νέας Μάκρης. Ο Σύλλογος ζητά να διερευνηθεί εάν εκεί έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, υπολείμματα που ενδεχομένως ανήκουν σε ήδη ταυτοποιημένα θύματα, καθώς και ζωικά κατάλοιπα ή άλλα αντικείμενα.

Παράλληλα, ζητείται να εξεταστεί η περίπτωση σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε έπειτα από σημαντικό χρονικό διάστημα.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης πριν από την ταφή.

Ο Σύλλογος ζητά ακόμη να επανεξεταστούν περιστατικά λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων, τα οποία, όπως σημειώνει, αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία.

Στην αναφορά περιλαμβάνεται, επίσης, αίτημα για έλεγχο κάθε ψηφιακού ή άλλου αποδεικτικού μέσου που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.