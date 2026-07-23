Τέλος η αγωνία για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών – Σήμερα μετά τις 11 η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής

Σήμερα Πέμπτη 23/7 μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις 2026, με τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων να μαθαίνουν σε ποια σχολή εισάγονται.

Φέτος, όπως και όλες τις τελευταίες χρονιές, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους για τη σχολή εισαγωγής τους.

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Ειδικότερα, μπορούν να δουν τα αποτελέσματα, μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Επίσης, οι έντυπες καταστάσεις θα αναρτηθούν στα Λύκεια όλης της χώρας, αλλά για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), δεν θα αναγράφονται ονοματεπώνυμα, παρά μόνο ο 8ψήφιος κωδικός του κάθε μαθητή δίπλα στο τμήμα εισαγωγής του.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Όπως τόνισε χθες η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, φέτος οι βάσεις ανακοινώνονται λίγες ημέρες νωρίτερα, ώστε οι επιτυχόντες και οι οικογένειές τους να έχουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακίνησης και της εγκατάστασής τους.