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ΕΛΛΑΔΑ

Λαγκαδάς: Σύλληψη δύο γυναικών για κλοπές πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από κοσμηματοπωλείο

Άνω των 3.300 ευρώ η λεία τους

Λαγκαδάς: Σύλληψη δύο γυναικών για κλοπές πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από κοσμηματοπωλείο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο γυναίκες για κλοπή κοσμημάτων και ημιπολύτιμων λίθων από κοσμηματοπωλείο στην περιοχή του Λαγκαδά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα στοιχεία δύο εμπλεκομένων γυναικών, μιας 33χρονης ελληνικής καταγωγής και μίας 48χρονης αλλοδαπής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

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Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6) όταν οι δύο γυναίκες μπήκαν στο κοσμηματοπωλείο και παριστάνοντας τις πελάτισσες, αφαίρεσαν λευκόχρυση αλυσίδα λαιμού με ημιπολύτιμους λίθους κι ένα μενταγιόν, συνολικής αξίας 3.300 ευρώ.

Τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στον καταστηματάρχη που διατηρεί κατάστημα στην περιοχή του Λαγκαδά, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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