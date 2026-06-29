Τραγικές καταστάσεις στο Παρίσι από τον καύσωνα: Γέμισαν τα νεκροτομεία – “Έχετε χώρο για ακόμα έναν;”

Τραγικές καταστάσεις βιώνει το Παρίσι από τις υψηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα λόγω του καύσωνα που πλήττει την Δυτική Ευρώπη, με τους νεκρούς να ξεπερνούν, σε πολλές περιπτώσεις, τους 1.000 την ημέρα.

Τα νεκροτομεία στην “πόλη του φωτός” έχουν φτάσει στα όριά τους, καθώς οι θάνατοι που συνδέονται με τον ακραίο καύσωνα αυξάνονται και οι χώροι φύλαξης των σορών δεν επαρκούν.



Κάθε λίγα λεπτά, τα τηλέφωνα των νεκροτομείων χτυπούν και στην άλλη άκρη της γραμμής βρίσκονται κυρίως γραφεία τελετών και οικογένειες που αναζητούν απεγνωσμένα χώρο για τους ανθρώπους τους που έφυγαν από τη ζωή.

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Μάλιστα, η ερώτηση που επαναλαμβάνεται συνεχώς είναι η ίδια: “Έχετε χώρο για ακόμα έναν;“.

“Αντιμετωπίζουμε μια πραγματικά καταστροφική κατάσταση. Δέχομαι εκατοντάδες τηλεφωνήματα”, αναφέρουν χαρακτηριστικά ιδιοκτήτες νεκροτομείων.

Η πίεση στα νεκροτομεία της γαλλικής πρωτεύουσας έγινε τόσο μεγάλη, ώστε χρειάστηκε να δημιουργηθούν επιπλέον προσωρινοί χώροι αποθήκευσης. Οι δημοτικές αρχές εγκατέστησαν δύο προσωρινές ψυκτικές μονάδες, ενώ τα νοσοκομεία της πόλης πρόσθεσαν επιπλέον διαθέσιμες θέσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανθρώπους του κλάδου, αρκετές σοροί χρειάστηκε να μεταφερθούν ακόμη και εκτός Παρισιού, σε περιοχές όπως η Σαρτρ, περίπου 80 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα.

Καθώς το κύμα ακραίας ζέστης μετακινήθηκε προς τα ανατολικά της Ευρώπης, η Γαλλία άρχισε να καταγράφει το ανθρώπινο κόστος του καύσωνα. Η ακριβής καταγραφή των θανάτων που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να χρειαστεί εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, ωστόσο ήδη οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν σημαντική αύξηση.

Η γαλλική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανακοίνωσε ότι κατά την κορύφωση του καύσωνα, σημειώθηκε μεγάλη αύξηση των θανάτων.

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Την ημέρα που η Γαλλία κατέγραψε τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην ιστορία της, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου, καταγράφηκαν περισσότεροι από 1.200 θάνατοι.

Τις επόμενες ημέρες ο αριθμός ξεπέρασε τους 1.400 ημερησίως, όταν πριν από τον καύσωνα οι ημερήσιοι θάνατοι κυμαίνονταν περίπου μεταξύ 900 και 1.000. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός πιθανότατα θα είναι υψηλότερος, καθώς συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων.

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Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η πλειονότητα των θυμάτων ήταν άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ ιδιαίτερη αύξηση καταγράφηκε στους θανάτους ανθρώπων που ζούσαν μόνοι τους στο σπίτι, κυρίως στην περιοχή του Παρισιού.