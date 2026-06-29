Το χωράφι στη Σχοινούσα που έχει μετατραπεί σε… ελικοδρόμιο (βίντεο)

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισε πολίτης στη Σχοινούσα, όταν κατά τη διάρκεια περιπάτου σε αγροτική περιοχή του νησιού βρέθηκε μπροστά σε κάτι που σίγουρα δεν περίμενε να δει.

Αντί για πρόβατα ή καλλιέργειες, στο συγκεκριμένο χωράφι υπήρχαν σταθμευμένα αρκετά ελικόπτερα, δημιουργώντας εικόνα που περισσότερο παραπέμπει σε ιδιωτικό αεροδρόμιο παρά σε παραδοσιακή νησιωτική έκταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο φαίνεται να χρησιμοποιείται τακτικά ως αυτοσχέδιο ελικοδρόμιο, με ιδιωτικά ελικόπτερα να προσγειώνονται και να παραμένουν εκεί για αρκετές ώρες. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, δεν είναι λίγες οι φορές που εύποροι επισκέπτες και εφοπλιστές επιλέγουν τη συγκεκριμένη λύση για τη μετακίνησή τους προς το νησί, ειδικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις τόσο στους κατοίκους όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να σχολιάζουν την εικόνα ενός χωραφιού που από βοσκότοπος μετατράπηκε σε… χώρο στάθμευσης ελικοπτέρων.

Το σχετικό βίντεο που καταγράφει το παράδοξο σκηνικό κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας εντύπωση και ποικίλα σχόλια.