Προειδοποίηση Μαρουσάκη: “Μια ανάσα από τους 40 βαθμούς τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν επικίνδυνα φαινόμενα”

Σύντομο κύμα ζέστης αναμένεται και στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, το οποίο σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη θα ακολουθηθεί από επικίνδυνα φαινόμενα, την ώρα που η Ευρώπη μαστίζεται ακόμα από τον ιστορικό καύσωνα.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Open το πρωί της Δευτέρας 29/6, ο καιρός της εβδομάδας που διανύουμε θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις.

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Ειδικότερα:

Η 1η φάση ξεκινάει από σήμερα, μέχρι και την Πέμπτη που θα έχουμε έναν αρκετά ζεστό καιρό.

Η 2η φάση ξεκινήσει μεσημέρι Πέμπτης, μέχρι περίπου μεσημέρι Σαββάτου και θα περιλαμβάνει έντονη αστάθεια, με μπόρες και τοπικές καταιγίδες αρκετά επικίνδυνες.

Η 3η φάση θα εξελιχθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπου θα περιοριστεί η αστάθεια αλλά θα ενισχυθούν τα μελτέμια για να αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Επομένως θα δούμε κοκτέιλ εποχών μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, πολλές εναλλαγές του καιρού.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, σήμερα Δευτέρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο αργά το απόγευμα θα έχουμε κάποιες συννεφιές αστάθειας σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας, πιθανόν και σε βουνά της Κρήτης, και δεν αποκλείεται να αφήσουν κάποιες μπόρες.

Οι άνεμοι θα φθάνουν τα 6 με 7 μποφόρ σήμερα, όμως από αύριο θα εξασθενήσουν και αυτή η εξέλιξη θα δώσει την ευκαιρία στον υδράργυρο να τραβήξει την ανηφόρα για να δούμε θερμοκρασίες, κοντά περίπου και την Πέμπτη, κοντά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα του ηπειρωτικού κορμού.

Σήμερα, η θερμοκρασία θα φθάσει κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες να καταγράφονται στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, τη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο, ακόμη και τη νότια Κρήτη. Από αύριο θα αντιμετωπίσουμε πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Θα βρεθούμε μία ανάσα πριν τους 40 βαθμούς. Αυτή η εξέλιξη όμως δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς από την Παρασκευή, θα έρθουν πιο δροσερές, αέριες μάζες, καθώς η αστάθεια θα πάρει το πάνω χέρι.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Προσοχή και σήμερα στα μελτέμια. Περιμένουμε εξασθένηση από το απόγευμα και στη συνέχεια. Ο υδράργυρος θα φθάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Θα είμαστε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Τα μελτέμια θα ξαναενισχυθούν από το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια.

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Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Λίγα σύννεφα θα δούμε αργά το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Ο υδράργυρος έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

Τις επόμενες ημέρες, σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα του ηπειρωτικού κορμού, που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα, θα φλερταρουν με υψηλές θερμοκρασίες.

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Οι θερμοκρασίες που θα δούμε σε τοπικό επίπεδο θα φθάσουν ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι θερμοκρασίες θα είναι μεν υψηλές αλλά φυσιολογικές για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε.

37 βαθμούς θα γράψουν τα θερμόμετρα τις επόμενες ημέρες, στην περιοχή του Έβρου, στην Πέλλα, στην Πιερία, στην Ημαθία, στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, στη δυτική Στερεά, Άρτα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, ακόμη και προς τη νότια Κρήτη.

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Αυτή η εξέλιξη δεν θα κρατήσει για πολύ γιατί αυτή η δροσερή αέρια μάζα που θα εισβάλει στην γηραιά Ήπειρο, θα προσεγγίσει και τη χώρα μας και από την Πέμπτη -κυρίως Παρασκευή – περιμένουμε μία έξαρση της αστάθειας.

Είναι αρκετά πιθανό, Πέμπτη, αλλά κυρίως Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο, να συναντήσουμε χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές θέτουν υποψηφιότητα, είναι η περιοχή της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, η Θεσσαλία – κυρίως η δυτική και βόρεια-, η κεντρική Στερεά αλλά και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

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Είναι ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις όπου θα παραχθούν επικίνδυνα φαινόμενα και γι’αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή από Πέμπτη μεσημέρι και στη συνέχεια.

Το Σαββατοκύριακο θα αρχίσουν να ενισχύονται τα μελτέμια για να πέσει η θερμοκρασία και να αυξηθεί και ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Καύσωνας στην Ευρώπη: “Συνδέεται με 1.300 θανάτους” λέει ο ΠΟΥ

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε χθες Κυριακή ότι η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους.

«Πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι οι οποίοι έχουν καταγραφτεί από την 21η Ιουνίου συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες» στη Γηραιά Ήπειρο, επισήμανε μέσω X ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη Γη, με ρυθμό δυο φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη, εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, δίκτυα ηλεκτροδότησης αδυνατούν να αντεπεξέλθουν», επισήμανε.

Εξαιτίας «της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το φαινόμενο του καύσωνα που συμβαίνει ‘μια φορά κάθε γενιά’ σημειώνεται πλέον σχεδόν σε ετήσια βάση. Είχαμε προειδοποιηθεί».

Την περασμένη εβδομάδα και το σαββατοκύριακο έσπασαν πολλά ρεκόρ ζέστης στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, στην Πολωνία και στην Τσεχία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν και ενίοτε να ξεπερνούν τους 40 ° Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Δρ. Τέντρος, η θερμική καταπόνηση «αποκαλείται συχνά ‘σιωπηλός δολοφόνος’ — τα ευρωπαϊκά σπίτια, οι χώροι δουλειάς και τα σχολεία δεν φτιάχτηκαν για τέτοιες θερμοκρασίες».