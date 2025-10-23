«Διπρόσωπος» καιρός με τοπικές βροχές και θερμοκρασία στους 27 βαθμούς

Δύο πρόσωπα αναμένεται να έχει αύριο (24.10) ο καιρός, αφού σε κάποιες περιοχές το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμα και τους 27 βαθμούς, ενώ, στις υπόλοιπες θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στις Κυκλάδες τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και στα παράκτια της Ηπείρου σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα και από τα βόρεια.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα σταφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 και κατά τόπους έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στη δυτική Κρήτη μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά 5 με 6 και βαθμιαία στις δυτικές Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη 26, κατά τόπους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νότιοι 5 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά, κυρίως ηπειρωτικά, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι νότιοι έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες αναμένεται εξασθένηση των φαινομένων.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός την Τρίτη

Στην ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.\

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.