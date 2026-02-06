Διπλός σεισμός στην Κρήτη με διαφορά μερικών λεπτών

Διπλή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (06.02) στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εντοπίζεται 17 χλμ. ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11,8 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το γεωδυναμικού ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 23 χλμ. ΑΝΑ της Χρυσής Λασιθίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7,2 χιλιόμετρα.