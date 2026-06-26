Διπλό φονικό στο Αίγιο: Μία ρομποτική σκούπα μπορεί να δείξει τον δολοφόνο – Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Νέα, ανατρεπτικά δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στην κατοικία τους.

Οι αστυνομικές αρχές, στην προσπάθειά τους να ανασυνθέσουν το παζλ του εγκλήματος, στρέφουν πλέον την έρευνα στα ψηφιακά δεδομένα μιας ρομποτικής σκούπας που βρισκόταν στον χώρο.

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Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης παραμένει ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος, αρνούμενος ωστόσο κάθε εμπλοκή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου στην εκπομπή «Live News», οι ερευνητές εξετάζουν το ιστορικό λειτουργίας της έξυπνης συσκευής προκειμένου να διαπιστώσουν αν ενεργοποιήθηκε, είτε χειροκίνητα είτε εξ αποστάσεως μέσω κινητού τηλεφώνου, αμέσως μετά τη δολοφονία.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να επιχειρήθηκε καθαρισμός της σκηνής του εγκλήματος με σκοπό την αλλοίωση ή την εξαφάνιση κρίσιμων βιολογικών και άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Ανάλυση στα ψηφιακά ίχνη του κατηγορουμένου

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία των δεδομένων από το κινητό τηλέφωνο του 65χρονου.

Στόχος είναι να διασταυρωθεί ο ισχυρισμός του ότι η συσκευή του ήταν ανενεργή το μοιραίο πρωινό, καθώς ο ίδιος υποστηρίζει ότι κοιμόταν μέχρι τις 11:00.

Τα ψηφιακά στίγματα αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς κινήσεις του και να επιβεβαιώσουν ή να καταρρίψουν το άλλοθί του.

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Το εύρημα του DNA στη σκανδάλη

Μείζονος σημασίας θεωρείται και το εργαστηριακό εύρημα στη σκανδάλη του όπλου, όπου σύμφωνα με το Mega, εντοπίστηκε γενετικό υλικό της 54χρονης.

Το στοιχείο αυτό τυγχάνει διπλής ανάγνωσης από τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. Είτε ενισχύει τη θέση του κατηγορουμένου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η σύντροφός του πυροβόλησε πρώτη κατά του γιου της, είτε αποτελεί προϊόν μεταγενέστερης σκηνοθεσίας και παρέμβασης στον χώρο από τον δράστη, με σκοπό τον αποπροσανατολισμό των αρχών.

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Συμπληρωματικές καταθέσεις και το υλικό από τις κάμερες

Στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, κλήθηκε για νέα, συμπληρωματική κατάθεση ένας φίλος του 65χρονου, ο οποίος έφτασε στο σπίτι λίγο πριν από την αστυνομία και αποτελεί έναν από τους πρώτους αυτόπτες μάρτυρες της σκηνής.

Η εμπλοκή του στην υπόθεση έχει αποκλειστεί πλήρως, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι το επίμαχο πρωινό βρισκόταν σε προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού στο Αίγιο.

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Τέλος, καθοριστικό ρόλο στη δικογραφία διαδραματίζει το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Από την έως τώρα ανάλυση των βίντεο, δεν έχει εντοπιστεί καμία κίνηση τρίτου προσώπου προς ή από την οικία κατά τον εκτιμώμενο χρόνο τέλεσης του εγκλήματος, γεγονός που στενεύει τον κύκλο των ερευνών γύρω από τα πρόσωπα που βρίσκονταν ήδη εντός του σπιτιού.