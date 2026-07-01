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Στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στην Αραβική Θάλασσα των ΗΠΑ – Αγνοείται η τύχη μέλους του πληρώματος

Τι αναφέρει η ενημέρωση

Στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στην Αραβική Θάλασσα των ΗΠΑ – Αγνοείται η τύχη μέλους του πληρώματος
Πηγή φωτογραφίας: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Στρατιωτικό ελικόπτερο MH-60S Seahawk του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ επιχείρησε αναγκαστική προσθαλάσσωση σήμερα στην Αραβική Θάλασσα, ανακοίνωσε η διοίκηση του 5ου Στόλου, διευκρινίζοντας πως τρία μέλη του πληρώματος ανασύρθηκαν τραυματισμένα αλλά αγνοείται η τύχη του τέταρτου.

«Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται», σύμφωνα με την ενημέρωση, στην οποία υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι οφείλεται σε εχθρική ενέργεια.

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Τα τρία μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν στο αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush (CVN 77) και συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

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