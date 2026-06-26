Σταυρούλα Λεβεντάκη: Στο μικροσκόπιο των Αρχών 50.000 ευρώ που έκαναν «φτερά» – Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με το έγκλημα

Νέα, κρίσιμα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη στυγερή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, με τις διωκτικές αρχές να εστιάζουν πλέον στο χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ που είχε περιέλθει πρόσφατα στην κατοχή του θύματος.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η 45χρονη είχε εισπράξει το συγκεκριμένο ποσό από την πώληση ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου.

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Πρόθεσή της ήταν να διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών στους ηλικιωμένους γονείς της για την οικονομική τους ενίσχυση, μια μεταβίβαση όμως που, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Τα μετρητά στον χώρο του εγκλήματος

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες των αστυνομικών στο κοντέινερ που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος –το οποίο βρίσκεται στο ίδιο χωράφι όπου εντοπίστηκε θαμμένη η σορός της άτυχης γυναίκας– απέδωσαν σημαντικά ευρήματα.

Συγκεκριμένα, οι αρχές εντόπισαν κρυμμένα σε διαφορετικά σημεία του χώρου μετρητά, ύψους 5.000 και 9.135 ευρώ αντίστοιχα.

Τα τρία σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Τα νέα δεδομένα στρέφουν τις έρευνες προς το οικονομικό κίνητρο, με τις αρχές να εξετάζουν τη άμεση σύνδεση των χρημάτων με το στυγερό έγκλημα.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί περί ύπαρξης ερωτικής σχέσης ανάμεσα στον κατηγορούμενο και την 45χρονη.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν τρία βασικά ενδεχόμενα. Ο δράστης να λήστεψε το θύμα, αφαιρώντας τα χρήματα πριν ή μετά τη δολοφονία, η 45χρονη να είχε δανείσει οικειοθελώς κάποιο ποσό στον κατηγορούμενο ή ο κατηγορούμενος να έπεισε με δόλιο τρόπο τη γυναίκα να του παραδώσει μέρος ή το σύνολο της περιουσίας της.

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Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με βασικό στόχο την ταυτοποίηση της προέλευσης των μετρητών που βρέθηκαν στο κοντέινερ, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος που διαδραμάτισε το οικονομικό σκέλος στην εξέλιξη της τραγικής αυτής υπόθεσης.