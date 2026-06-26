Ισραήλ και Λίβανος υπογράφουν στην Ουάσινγκτον συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Έτοιμοι να ανακοινώσουν το πλαίσιο για την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δυο πλευρές είναι το Ισραήλ και ο Λίβανος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επίσημες ανακοινώσεις που αναμένεται να γίνουν σήμερα, παρουσία αντιπροσωπειών των δυο χώρων, θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.

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Σημειώνεται ότι ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου με αμερικανική μεσολάβηση θα συνεχιστεί και σήμερα στην Ουάσιγκτον, όπως ενημέρωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στον Λίβανο από τις ισραηλινές επιθέσεις

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου έχει αυξηθεί σε 4.243 νεκρούς και 12.186 τραυματίες.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι θα παραμείνουν στον Λίβανο , παρά το γεγονός ότι το Ιράν λέει ότι το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να αποσυρθεί βάσει των όρων της προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που καλύπτει και τον Λίβανο.

Ο ΥΠΕΞ του Λιβάνου χαιρετίζει τη δήλωση του GCC-ΗΠΑ σχετικά με την κατάσταση στη χώρα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιούσεφ Ράτζι, δήλωσε ότι μίλησε με τον γενικό γραμματέα του GCC, Τζάσεμ Αλμπουντάιουι, εκφράζοντας την «εκτίμησή του για την υποστήριξη που εκφράστηκε στην κοινή υπουργική δήλωση» για τις λιβανοϊσραηλινές διαπραγματεύσεις υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, ο Raji δήλωσε ότι το υπουργείο «εκτίμησε ιδιαίτερα» τις αναφορές στον Λίβανο στη δήλωση GCC-ΗΠΑ.

«Ιδιαίτερα, χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, την έμφαση που δίνει στη διατήρηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας και στη διακράτησή της από οποιαδήποτε άλλη πορεία, και την επιβεβαίωσή του ότι ο Λίβανος δεν μπορεί να επιτύχει πλήρη κυριαρχία όσο οι μη κρατικές ένοπλες ομάδες διατηρούν στρατιωτικές δυνατότητες», αναφέρει η δήλωση.

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«Το υπουργείο χαιρετίζει επίσης την έκκλησή του για τον πλήρη αφοπλισμό όλων αυτών των ομάδων και για να έχει μόνο το λιβανέζικο κράτος την αποκλειστική εξουσία να χρησιμοποιεί βία», πρόσθεσε.