Θεσσαλονίκη: Φωτιά κοντά στον Λαγκαδά – Συναγερμός στην πυροσβεστική (Φωτογραφία)
Η πυρκαγιά καίει καλλιεργήσιμες εκτάσεις
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (06.07) στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην περιοχή του Λαγκαδά, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 18:30 έξω από το χωριό Χρυσαυγή και καίει καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν περισσότεροι από 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.
Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.
Δείτε εικόνα από το σημείο:
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις