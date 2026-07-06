Θεσσαλονίκη: Φωτιά κοντά στον Λαγκαδά – Συναγερμός στην πυροσβεστική (Φωτογραφία)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (06.07) στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην περιοχή του Λαγκαδά, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 18:30 έξω από το χωριό Χρυσαυγή και καίει καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν περισσότεροι από 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

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