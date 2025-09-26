Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή σεισμική δόνηση στη νότια Εύβοια – 3 και 3,1 Ρίχτερ

Καταγράφηκαν με διαφορά λίγων λεπτών

DEBATER NEWSROOM

Σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/09) διπλή ασθενής σεισμική δόνηση στη νότια Εύβοια.

Μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών (13:35, 13:41) καταγράφηκαν οι δύο σεισμοί, μεγέθους 3 και 3,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Ζάρακες.

Όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος των δονήσεων εκτιμάται στα 12,9 χιλιόμετρα, κάτι που εξηγεί την ήπια αίσθηση τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ωστόσο οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

