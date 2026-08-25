Δημήτρης Κόκοτας: Η ζωή, η οικογένεια και τα τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του

Ο Δημήτρης Κόκοτας υπήρξε μία από τις αναγνωρίσιμες φωνές του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, με τη μεγαλύτερη περίοδο επιτυχίας του να καταγράφεται κατά τη δεκαετία του 1990.

Γιος του σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή Σταμάτη Κόκοτα, μεγάλωσε μέσα σε ένα έντονα μουσικό περιβάλλον. Παρά το βάρος ενός τόσο γνωστού επωνύμου, κατάφερε να χαράξει τη δική του διαδρομή και να συνδέσει τη φωνή του με τραγούδια που παρέμειναν αγαπητά για δεκαετίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «Διαδόσεις», η «Ανεμώνα», το «Λιώνω», το «Γιατί με τυραννάς» και η «Αχαριστία» αποτέλεσαν ορισμένα από τα χαρακτηριστικότερα κομμάτια της καριέρας του. Ο Δημήτρης Κόκοτας με τον αείμνηστο πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα, στο Θέατρο Άλσος το 2020 / credits: NDP PHOTO

Η ηλικία και τα παιδικά χρόνια

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968 στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Κηφισιά μαζί με την οικογένειά του.

Η επαφή του με τη μουσική ξεκίνησε από μικρή ηλικία, καθώς ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας, είχε ήδη καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Αν και είχε ως πρότυπο τον πατέρα του, ο Δημήτρης Κόκοτας επιδίωξε να αναπτύξει το δικό του ύφος. Εντάχθηκε στη νεότερη λαϊκή σκηνή, με ήχο προσαρμοσμένο στις μουσικές τάσεις της δεκαετίας του 1990.

Η σχέση με τον Σταμάτη Κόκοτα

Ο Σταμάτης Κόκοτας υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίους δημιουργούς και ερμηνεύσει διαχρονικές επιτυχίες.

Ο Δημήτρης Κόκοτας αναφερόταν πάντοτε με σεβασμό στην καλλιτεχνική πορεία του πατέρα του, χωρίς να κρύβει την επιρροή που άσκησε πάνω του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πατέρας και γιος εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή, προσφέροντας στο κοινό τη σπάνια εικόνα δύο διαφορετικών γενεών της ίδιας μουσικής οικογένειας.

Ο Σταμάτης Κόκοτας πέθανε την 1η Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 85 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δημήτρης Κόκοτας στην κηδεία του πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ζωγράφου, Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 / credits: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Οι «Διαδόσεις» και η αρχή της δισκογραφικής πορείας

Η δισκογραφική διαδρομή του Δημήτρη Κόκοτα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ο πρώτος προσωπικός δίσκος του, με τίτλο «Διαδόσεις», κυκλοφόρησε το 1993 από την Eros Music.

Τη μουσική και τους στίχους των τραγουδιών υπέγραφε ο Φοίβος, με τον οποίο ο τραγουδιστής ανέπτυξε μία καθοριστική συνεργασία για τα πρώτα χρόνια της πορείας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το άλμπουμ ξεχώρισαν τραγούδια όπως:

«Διαδόσεις»

«Αυτά τα χείλια»

«Άντε γεια μας»

«Κι αν σ’ αγαπώ»

«Γιατί»

Η επιτυχία της πρώτης δισκογραφικής δουλειάς τού έδωσε γρήγορα σημαντική αναγνωρισιμότητα και τον καθιέρωσε στο λαϊκό ρεπερτόριο της εποχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δημήτρης Κόκοτας γιορτάζει τα γένεθλια του το 2002 σε νυχτερινό κέντρο / credits: Eurokinissi

Ο πλατινένιος δίσκος «Συνείδηση»

Το 1995 κυκλοφόρησε ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του, με τίτλο «Συνείδηση», επίσης σε μουσική και στίχους του Φοίβου.

Το άλμπουμ έγινε πλατινένιο και περιλάμβανε ορισμένες από τις πιο γνωστές επιτυχίες του Δημήτρη Κόκοτα:

«Λιώνω»

«Γιατί με τυραννάς»

«Ανεμώνα»

«Σ’ ένα τηλεφώνημα»

«Κι άσε να λένε»

«Πόσο μου λείψαν»

Η «Ανεμώνα» και το «Λιώνω» συνδέθηκαν ιδιαίτερα με τη φωνή του και παρέμειναν ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του ακόμη και πολλά χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία τους.

Η «Αχαριστία» και η συνέχεια της επιτυχίας

Το 1997 ακολούθησε το άλμπουμ «Αχαριστία», το οποίο ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση του στη σύγχρονη λαϊκή σκηνή.

Στον δίσκο περιλαμβάνονταν τραγούδια όπως:

«Αχαριστία»

«Πορσελάνη»

«Πώς να φανταστώ»

«Της τα συγχωρώ»

«Τι έμεινε για μένα»

«Ραντεβού»

Το 1998 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Για μένα», ενώ έναν χρόνο αργότερα ακολούθησε το «Σε ρεύματα αντίθετα».

Το 1999 κυκλοφόρησε επίσης η διπλή συλλογή «28 Μεγάλες Επιτυχίες», στην οποία συγκεντρώθηκαν πολλά από τα τραγούδια που είχαν χαρακτηρίσει την πρώτη και πιο επιτυχημένη περίοδο της καριέρας του. Το εξώφυλλο του άλμπουμ «28 Μεγάλες Επιτυχίες (The Best)» που κυκλοφόρησε το 1999

Η δισκογραφία των επόμενων χρόνων

Η παρουσία του Δημήτρη Κόκοτα στη δισκογραφία συνεχίστηκε και κατά τη δεκαετία του 2000.

Το 2002 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Ολόψυχα δικός σου», με δώδεκα τραγούδια. Ακολούθησε το «Ένα» το 2003 και το άλμπουμ «Απρόσμενη αγάπη» το 2004.

Το 2007 παρουσίασε τη δισκογραφική δουλειά «Άμα δε σε δω απόψε», στην οποία περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, το ομώνυμο τραγούδι, το «Τώρα στο άδειο σπίτι» και το «Αδύνατον χωρίς εσένα να ζήσω».

Τα επόμενα χρόνια επανήλθε με νέες εκτελέσεις παλαιότερων επιτυχιών του, όπως το «Γιατί με τυραννάς» και το «Αυτά τα χείλια».

Οι συνεργασίες επί σκηνής

Στην πολύχρονη καλλιτεχνική του διαδρομή ο Δημήτρης Κόκοτας συνεργάστηκε με σημαντικούς τραγουδιστές του λαϊκού και του ελαφρολαϊκού ρεπερτορίου.

Μεταξύ αυτών ήταν:

Η Μαρινέλλα

Ο Πασχάλης Τερζής

Ο Βασίλης Καρράς

Η Καίτη Γαρμπή

Η Άντζελα Δημητρίου

Ο Αντύπας

Η Κωνσταντίνα

Η Λίτσα Γιαγκούση

Ο πατέρας του, Σταμάτης Κόκοτας

Οι εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα και συναυλίες συμπλήρωσαν τη δισκογραφική του παρουσία και τον κράτησαν σε επαφή με το κοινό που τον ακολουθούσε από τη δεκαετία του 1990.

Η σύζυγος και η κόρη του

Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν παντρεμένος με την Κατερίνα Κόκοτα, με την οποία απέκτησαν μία κόρη. Ο Δημήτρης Κόκοτας με τη σύζυγό του, Κατερίνα, και την κόρη τους στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ψαρόσουπα – Βουτιά στη Βυθούπολη», στο θέατρο Παλλάς, το 2019. / credits: NDP Photo

Ο τραγουδιστής επέλεγε να κρατά την προσωπική και οικογενειακή ζωή του μακριά από την έντονη δημοσιότητα. Η σύζυγος και η κόρη του αποτελούσαν τον στενό πυρήνα της ζωής του και παρέμειναν διαρκώς στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας της υγείας του.

Η Κατερίνα Κόκοτα ενημέρωνε με ιδιαίτερη προσοχή για την κατάστασή του, μεταφέροντας την ελπίδα της οικογένειας χωρίς να καλλιεργεί βεβαιότητες ή υπερβολικές προσδοκίες.

Το έμφραγμα στις πρόβες του J2US

Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024.

Ενώ συμμετείχε σε πρόβα για το τηλεοπτικό σόου J2US, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Αρχικά νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ στη συνέχεια άρχισε μία μακρά και δύσκολη περίοδος νοσηλείας και αποκατάστασης.

Η οικογένειά του παρέμενε κοντά του, ελπίζοντας σε βελτίωση της κατάστασής του. Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, στις 25 Αυγούστου 2026.

Το μουσικό αποτύπωμά του

Ο Δημήτρης Κόκοτας ταυτίστηκε με μία εποχή κατά την οποία το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι γνώριζε μεγάλη εμπορική άνθηση.

Με τη χαρακτηριστική φωνή και τις επιτυχίες του κατάφερε να διαφοροποιηθεί από τον πατέρα του και να δημιουργήσει τη δική του θέση στην ελληνική δισκογραφία.

Τα τραγούδια του εξακολούθησαν να ακούγονται σε ραδιοφωνικές εκπομπές, μουσικές σκηνές και νυχτερινά κέντρα, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεσή του με το κοινό που τον αγάπησε.