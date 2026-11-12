Αγανάκτηση από κατοίκους στου Ζωγράφου: “Περνάνε οπτικές ίνες και μας αφήνουν με κενά στο οδόστρωμα” (βίντεο)

Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν κάτοικοι στου Ζωγράφου, εξαιτίας των εργασιών που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, καταγγέλλοντας ότι μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στους δρόμους, τα σημεία που έχουν ανοιχτεί δεν αποκαθίστανται σωστά.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην οδό Κερασούντος, όπου πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την τοποθέτηση οπτικών ινών, με αποτέλεσμα να παραμείνουν κενά στο οδόστρωμα.

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Όπως καταγγέλλει κάτοικος της περιοχής, το πρόβλημα δεν είναι η εγκατάσταση των νέων δικτύων, αλλά η πλημμελής αποκατάσταση του δρόμου μετά τις εργασίες.

«Μας έχουν τρελάνει. Δεν λέμε, για καλύτερο γίνεται αυτό. Αλλά όταν ανοίγεις την τρύπα, κλείστε την κιόλας. Μας αφήνουν κενά και μετά με τη βροχή φεύγει το χώμα και η κατάσταση γίνεται χειρότερη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι, ειδικά όταν βρέχει, το χώμα απομακρύνεται από τα σημεία των εκσκαφών, με αποτέλεσμα τα κενά στο οδόστρωμα να μεγαλώνουν και να δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα στην καθημερινή μετακίνηση πεζών και οδηγών.

Το αίτημά τους είναι να ολοκληρώνονται σωστά οι εργασίες και να γίνεται άμεσα και με ασφάλεια η αποκατάσταση του οδοστρώματος, ώστε η εγκατάσταση των νέων υποδομών να μη συνοδεύεται από προβλήματα για τους κατοίκους της περιοχής.