Urisedon: Ένα συμπλήρωμα διατροφής για τους άνδρες που θέλουν να έχουν το έλεγχο

H ζωή ενός άνδρα στην εποχή μας είναι γεμάτη προκλήσεις, στην ηλικία των 50 παραμένει παραγωγικός και δημιουργικός στην εργασία του και η καθημερινότητα του συχνά έχει μεγάλες απαιτήσεις. Η υγεία όμως δεν παραμένει σταθερή και κάθε δεκαετία, όσο μεγαλώνουν οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται αλλαγές.

Μεγάλο ποσοστό των ανδρών αντιμετωπίζει ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της ούρησης και αρχικά αρκετοί δεν δίνουν σημασία ή δεν γνωρίζουν εάν έχει σχέση με τον προστάτη. Το ουροποιητικό σύστημα όμως που έχει σαν κύρια λειτουργία του την παραγωγή και την αποβολή των ούρων και των άχρηστων ουσιών του οργανισμού είναι ένα αρκετά ευαίσθητο σύστημα.

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Καλοήθης υπερπλασία προστάτη: Τι είναι και ποιους άνδρες επηρεάζει

Η αύξηση του μεγέθους του προστάτη ονομάζεται Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη και είναι μία συνήθης πάθηση στους άνδρες άνω των 50 ετών. Η ύπαρξη της μπορεί να προκαλέσει ενοχλητικά συμπτώματα στο ουροποιητικό σύστημα, τα οποία χειροτερεύουν με την αύξηση της ηλικίας. Σύμφωνα με έρευνες η πάθηση αυτή επηρεάζει το 50% των ανδρών μετά τα 50 έτη, ενώ το ποσοστό φτάνει στο 80-90% στους άνδρες από 60-80 ετών.

Συχνουρία και δυσκολία στην ούρηση: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται

Tα συμπτώματα που προκαλεί δυσκολεύουν και μειώνουν την ποιότητα ζωής του άνδρα αλλά και του περιβάλλοντος του, ενώ επηρεάζουν και την σεξουαλική ανδρική υγεία. Οι γιατροί τονίζουν τη σημασία της πρόληψης καθώς τα συμπτώματα τείνουν να επιδεινώνονται βαθμιαία με την πάροδο του χρόνου. Τα συνηθέστερα είναι η συχνουρία, η αυξημένη συχνότητα ούρησης τη νύχτα, ροή ούρων που σταματά κι αρχίζει, αλλά και δυσκολία στην έναρξη της ούρησης.

Urisedon της UNI-PHARMA: Υποστήριξη της υγείας του προστάτη και του ουροποιητικού

Σήμερα οι άνδρες με συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας προστάτη έχουν την επιλογή να λαμβάνουν το συμπλήρωμα διατροφής Urisedon με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας UNI-PHARMA, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητα της ζωής τους, στην καλή λειτουργία του προστάτη και του ουροποιητικού συστήματος.

Το Urisedon είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με Σάο Παλμέτο (Saw palmetto) γνωστό και ως Serenoa Repens ή Serenoa serrulata. Πρόκειται για ένα θαυματουργό εκχύλισμα που χρησιμοποιείται εδώ και πολλούς αιώνες για τη θεραπεία των προβλημάτων του προστάτη. Σύμφωνα με παλαιότερη αναφορά στη Γερμανία, στο 90% των ασθενών πάσχουν από καλοήθη υπερπλασία του προστάτη χορηγούνται φυσικές θεραπευτικές ουσίες και το 50% των Γερμανών ουρολόγων προτιμά τη χορήγηση εκχυλισμάτων βοτάνων έναντι των συνθετικών φαρμάκων.

Saw Palmetto: Τι είναι το φυτικό εκχύλισμα Serenoa repens

Το Saw Palmetto που πολλοί το χαρακτηρίζουν ως σύμμαχο του ανδρικού ουροποιητικού είναι ένας μικρός φοίνικας ο οποίος ευδοκιμεί κατά κυρίως στη νοτιοανατολική Αμερική. Το ύψος του φυτού μπορεί φτάσει έως και τα 3 μέτρα ύψος και αναπτύσσεται σε ζεστά κλίματα. Τα συμπληρώματα του Saw Palmetto, περιέχουν εκχύλισμα του βοτάνου και προέρχονται από τον καρπό του φυτού (berries), που μοιάζουν με μούρα.

Η επιλογή του συμπληρώματος διατροφής Urisedon της UNI-FARMA του οποίου η εξειδικευμένη σύνθεση υποστηρίζει την υγεία του προστάτη και του ουροποιητικού συστήματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τους άνδρες που θέλουν να έχουν τον έλεγχο!

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Urisedon: Τα συστατικά και τα χαρακτηριστικά της σύνθεσής του

Τα πλεονεκτήματα του Urisedon και γιατί οι άνδρες με συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας προστάτη πρέπει να το επιλέξουν

-To συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής είναι ένα φυτικό προϊόν με ευεργετική του δράση

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-Ρυθμίζει την τεστοστερόνη, μειώνει την φλεγμονή, περιορίζει το πρήξιμο, αλλά και την κατακράτηση υγρών στην περιοχή

-Επανορθώνει αποτελεσματικά τις διαταραχές της ούρησης και ο ασθενής παρατηρεί λιγότερη δυσκολία στην ούρηση, μειώνεται η συχνοουρία τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας

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– Είναι κατάλληλο για τους άνδρες που θέλουν τα προστατεύσουν τη Libido τους, προστατεύει τη σεξουαλική λειτουργία και δεν επηρεάζει την αναπαραγωγική δραστηριότητα

-Δεν έχει παρενέργειες και είναι εξαιρετικά ασφαλές για μακροχρόνια χρήση.

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Το Urisedon δεν περιέχει σάκχαρα και αλάτι, έχει πανίσχυρη σύνθεση καθώς συνδυάζει 320 mg Serenoa repens, 180 mg έλαιο κολοκυθόσπορου και 0.48mg B-σιτοστερόλη. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο συμπλήρωμα διατροφής με την υπογραφή της UNI-PHARMA.

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