ΟΠΕΚΕΠΕ: Διακόπηκε για τις 23 Νοεμβρίου η δίκη του Κώστα Σκρέκα
Σχετικά με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις
Για τις 23 Νοεμβρίου διακόπηκε η δίκη του βουλευτή της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα και ακόμη πέντε κατηγορουμένων για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κατά τη συνεδρίαση υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μετά το αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου να παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας, με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου να προτείνει την απόρριψή του. Όπως είπε, η ζημία αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα αναβολής και θα αποφανθεί επί του ζητήματος της παράστασης στην επόμενη συνεδρίαση.
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