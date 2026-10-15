Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση σε ηλικία 89 ετών

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας μέσω του Instagram.

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Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μόλις με πληροφόρησαν στην Βουλή ότι έφυγε από την ζωή μια αξιαγάπητη αγωνίστρια, η σπουδαία ηθοποιός, που σημάδεψε τον πολιτισμό μας με τις ερμηνείες της, τους αγώνες της για την δημοκρατία, την δραστηριότητα της στο εξωτερικό, την συνδικαλιστική της δάση.

Η ανεπανάληπτη Μπέτυ Βαλάση, η αγαπημένη συνοδοιπόρος στην ζωή του αξέχαστου Τίτου Βανδή, η θρυλική μας κυρά Λωξάντρα, που είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω και να συναντηθούμε καλλιτεχνικά δεν είναι πια κοντά μας.. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενήθηκε στο “Σπίτι του αγωνιστή” που εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους ανθρώπους που φροντίζει. Πλήγμα για τον πολιτισμό μας..

Την αποχαιρετούμε όλοι με σεβασμό και αγάπη», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ποια ήταν η Μπέτυ Βαλάση

Γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Το 1984 παντρεύτηκε τον γνωστό ηθοποιό Τίτο Βανδή κι έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του το 2003. Έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλής στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Λωξάντρα, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980 βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου με κύριο άξονα τον Ελληνισμό της Πόλης. Ερμήνευσε τον ομώνυμο ρόλο και σύμφωνα με τους κριτικούς ήταν ο καλύτερος της καριέρας της.

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Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας καριέρας της, κατέγραψε πολλές θεατρικές επιτυχίες, στο πλευρό καταξιωμένων ηθοποιών.

Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους, όπως τον Αιμίλιο Χουρμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σωκράτη Καραντινό.

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Το 1961 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη. Ενσάρκωσε τον ρόλο της Παλλάδας Αθηνάς στη σατιρική τριλογία Οδύσσεια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Από το 1960 έως το 2004 έπαιξε σε ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους καταξιωμένων σκηνοθετών.

«Έμεινε μαζί μας 4,5 χρόνια», ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ η πρόεδρος του Δ.Σ. του ”Σπιτιού του Αγωνιστή”, Στέλλα Βαλαβάνη, μιλώντας για την απώλεια της Μπέτυς Βαλάση, η οποία θα λείψει από όσους την έζησαν από κοντά τα τελευταία της χρόνια. «Επιτελούμε έργο σε δύσκολες συνθήκες».