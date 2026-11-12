ΠΟΕΔΗΝ: 56 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε προνοιακές δομές
Συνολικά 56 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή παρέμεναν χθες στα παιδιατρικά νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων), η οποία χαρακτηρίζει την κατάσταση μη διαχειρίσιμη.
Συγκεκριμένα, 35 παιδιά βρίσκονταν στο «Αγία Σοφία» και 21 στο «Αγλαΐα Κυριακού», καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε προνοιακές δομές. Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, τα παιδιά παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε νοσοκομειακούς θαλάμους, παρότι δεν χρήζουν νοσηλείας, με αποτέλεσμα να στερούνται την ομαλή σχολική και κοινωνική ζωή.
Παράλληλα, η παραμονή τους επιβαρύνει τη λειτουργία των νοσοκομείων και περιορίζει τις διαθέσιμες κλίνες για παιδιά που χρειάζονται νοσηλεία, ενόψει και της χειμερινής περιόδου και της αύξησης των λοιμώξεων.
πηγή στην Google
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