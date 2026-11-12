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ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΕΔΗΝ: 56 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε προνοιακές δομές

ΠΟΕΔΗΝ: 56 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή
Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Συνολικά 56 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή παρέμεναν χθες στα παιδιατρικά νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων), η οποία χαρακτηρίζει την κατάσταση μη διαχειρίσιμη.

Συγκεκριμένα, 35 παιδιά βρίσκονταν στο «Αγία Σοφία» και 21 στο «Αγλαΐα Κυριακού», καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε προνοιακές δομές. Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, τα παιδιά παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε νοσοκομειακούς θαλάμους, παρότι δεν χρήζουν νοσηλείας, με αποτέλεσμα να στερούνται την ομαλή σχολική και κοινωνική ζωή.

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Παράλληλα, η παραμονή τους επιβαρύνει τη λειτουργία των νοσοκομείων και περιορίζει τις διαθέσιμες κλίνες για παιδιά που χρειάζονται νοσηλεία, ενόψει και της χειμερινής περιόδου και της αύξησης των λοιμώξεων.

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