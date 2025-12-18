Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Διαμαντής Καραναστάσης: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ – Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα

Του έγινε έλεγχος στην Λεωφόρο Αμαλίας

Διαμαντής Καραναστάσης: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ – Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Υπό την επήρεια αλκοόλ πιάστηκε να οδηγεί το όχημα του το βράδυ της Τετάρτης 17/12 ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας φάνηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω από την επιτρεπόμενη ποσότητα.

Του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.

