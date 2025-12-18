Διαμαντής Καραναστάσης: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ – Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα

Υπό την επήρεια αλκοόλ πιάστηκε να οδηγεί το όχημα του το βράδυ της Τετάρτης 17/12 ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Αμαλίας φάνηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω από την επιτρεπόμενη ποσότητα.

Του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.