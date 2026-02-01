Διακοπή κυκλοφορίας τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη εξαιτίας φωτιάς

Η κυκλοφορία στο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Σίνδος-Θεσσαλονίκη διεκόπη το απόγευμα της Κυριακής (01/02) και παραμένει σε αναστολή μέχρι νεωτέρας, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά, η οποία προκάλεσε τη διακοπή της κυκλοφορίας, ανακοινώθηκε από την Hellenic Train, η οποία ενημέρωσε τους επιβάτες για την αναστολή της λειτουργίας στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής. Οι αρμόδιες αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση της κατάστασης και την ασφαλή επανέναρξη των δρομολογίων.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας που αποφασίστηκε από τον ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, οι αμαξοστοιχίες 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) με 94 επιβάτες και 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) με 71 επιβάτες παραμένουν ακινητοποιημένες στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου, ενώ αναμένονται επίσης σημαντικές καθυστερήσεις και σε άλλα προγραμματισμένα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει λίγο πριν από τις 17:00, παραμένει ακινητοποιημένη στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με 265 επιβάτες.

Η Hellenic Train διαβεβαιώνει ότι το προσωπικό της παραμένει κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής. Η εταιρεία συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν.