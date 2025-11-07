Διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά φέρνουν βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν

Μεγάλα ύψη βροχής κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα αναμένεται να φέρουν δύο οργανωμένα βαρομετρικά χαμηλά από την Ιταλία, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η διεξαγωγή του Κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας (8 και 9 Νοεμβρίου).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που έρχονται από την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, φέρνοντας μεγάλα ύψη βροχής.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από τα ξημερώματα του Σαββάτου και θα διαρκέσει μέχρι το πρωί της Κυριακής, προκαλώντας έντονες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα. Από την Κυριακή και έως τη Δευτέρα, ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα προκαλέσει εκ νέου έντονα φαινόμενα στις ίδιες περιοχές, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας ο καιρός θα παραμείνει σχετικά ήπιος.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ, μεταφέροντας και ποσότητες αφρικανικής σκόνης προς τις νοτιότερες περιοχές. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί ότι στη δυτική Ελλάδα, όπου οι βροχές θα διαρκέσουν για πολλές ώρες, τα εδάφη θα υπερκορεστούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα σε ευάλωτες περιοχές. Παράλληλα, όπως διευκρινίζει, η Αττική δεν θα επηρεαστεί από τα έντονα φαινόμενα, γεγονός που σημαίνει ότι ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας την Κυριακή 9 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί κανονικά και χωρίς προβλήματα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, ο οποίος αναφέρεται στις δύο νέες διαταραχές, αλλά καθησυχάζει όσους έχουν σκοπό να τρέξουν στον Μαραθώνιο της Αθήνας.

«Έντονα χειμωνιάτικες καιρικές καταστάσεις για το τρίτο δεκαήμερο του μήνα μας δίνει το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “ΗΡΑΚΛΗΣ”», αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο καιρός σήμερα

Aναμένονται τοπικές βροχές. Πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες υπάρχει για τμήματα του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Από τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 08/11 οι βροχές και οι καταιγίδες στα δυτικά αναμένεται να ενταθούν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 4 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση, ενώ από τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 2-3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ και ανατολικά του νομού έως 4 μποφόρ, ενώ από τις απογευματινές ώρες αναμένονται νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά τη δυτική Πελοπόννησο, βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειονανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά τους 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και μέχρι το μεσημέρι στο βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.