Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την παραμονή και ανήμερα

Λίγα 24ωρα απομένουν για την αργία του Δεκαπενταύγουστου και όσοι έχουν απομείνει στην Αθήνα θα παρατηρήσουν ελαφρώς αλλαγμένα δρομολόγια στα ΜΜΜ.

Για όσους έχουν μείνει στην πόλη καθώς και τους τουρίστες, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινούνται παραμονή και ανήμερα Δεκαπενταύγουστου ως εξής:

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Συνεχίζεται η εφαρμογή, μέχρι και το άνοιγμα των σχολείων, του θερινού προγράμματος δρομολογίων στα Λεωφορεία και Τρόλεϊ της Αθήνας.

Tην Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 θα ισχύουν τα δρομολόγια Κυριακής και Αργιών.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια που ισχύουν κάθε μέρα από την εφαρμογή OASA Telematics ή το telematics.oasa.gr.

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

Από Δευτέρα 11 έως και την Κυριακή 17 Αυγούστου τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 12,5′, συμπεριλαμβανομένης και της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025.

Γραμμή 2 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 15 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 9,5′ – 11′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 12,5′ πριν τις 7:00 και μετά τις 22:00

Δρομολόγια μεταξύ 7:00 – 22:00 και πριν τις 7:00 και μετά τις 22:00 Από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 15′

Σημείωση: Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′.

Γραμμή 3 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 8,5′ – 10′ έως τις 22:00, ανά 11,5′ μετά τις 22:00

Δρομολόγια έως τις 22:00, μετά τις 22:00 Από Παρασκευή 15 Αυγούστου έως Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 10′ μεταξύ 8:00 – 22:00, ανά 11,5′ τις υπόλοιπες ώρες

Σημείωση: Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′. Τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο πραγματοποιούνται καθημερινά ανά 36′.

Τραμ

Από Δευτέρα 11 Αυγούστου έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 15′

Σημείωση: Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 25′.

Προαστιακός σιδηρόδρομος

Ισχύει το κανονικό πρόγραμμα δρομολογίων. Η Hellenic Train δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει την αναστολή συγκεκριμένων δρομολογίων για την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, ενώ η εφαρμογή εισιτηρίων δείχνει πως θα πραγματοποιηθούν κανονικά όλα τα δρομολόγια.