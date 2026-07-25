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Τραγωδία στη Ρόδο: Μηχανή καρφώθηκε σε κολώνα – Νεκρός ένας 28χρονος

Ο 28χρονος είχε μεταβεί στη Ρόδο για εργασία και απασχολούνταν σε τουριστική επιχείρηση

Τραγωδία στη Ρόδο: Μηχανή καρφώθηκε σε κολώνα – Νεκρός ένας 28χρονος
Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:06

Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Ρόδο που σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στο 14ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ρόδου – Καλλιθέας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο νεαρός οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του προς τα δεξιά και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

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Ο 28χρονος είχε μεταβεί στη Ρόδο για εργασία και απασχολούνταν σε τουριστική επιχείρηση του νησιού.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τους αρμόδιους αξιωματικούς της Τροχαίας Ρόδου, οι οποίοι διενεργούν την προανάκριση.

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