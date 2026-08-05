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Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τις χελώνες που βρέθηκαν βαμμένες

Θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπέδων στην Ευκαρπία

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τις χελώνες που βρέθηκαν βαμμένες
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Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίησης ζώων παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εικόνες από χελώνες που άγνωστοι είχαν βάψει με πορτοκαλί λαδομπογιά τα καβούκια τους.

   Στο πλαίσιο της έρευνας, θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπέδων στην Ευκαρπία, όπου είχαν εντοπιστεί συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες.

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