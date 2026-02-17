Χρήστος Μαυρίκης: Οι πυροβολισμοί για ένα ενοίκιο, το ανθρωποκυνηγητό με την ΕΛΑΣ, η σύλληψη και η φωτογραφία με το όπλο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (16.02) στην περιοχή Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα, όταν ο 75χρονος Χρήστος Μαυρίκης, γνωστός από την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών του 1989, ταμπουρώθηκε στην κατοικία του και προχώρησε σε πυροβολισμούς στον αέρα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:45 ύστερα από έντονη λογομαχία που φέρεται να είχε με ενοικιαστή διαμερίσματος στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η διαφωνία αφορούσε οικονομικές εκκρεμότητες σχετικές με το ενοίκιο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 75χρονος φέρεται να ανέβηκε στο διαμέρισμά του, να πήρε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, μπροστά στους ενοικιαστές, ανάμεσά τους και ανήλικο παιδί.

Οι παρευρισκόμενοι, έντρομοι, απομακρύνθηκαν άμεσα και ειδοποίησαν την αστυνομία, καταγγέλλοντας απειλές σε βάρος τους. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και ειδικός διαπραγματευτής της Ελληνική Αστυνομία, καθώς ο 75χρονος είχε οχυρωθεί εντός της οικίας του.

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν περίπου πέντε ώρες. Γύρω στα μεσάνυχτα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της αστυνομίας στο σπίτι, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε διαφύγει. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, οι Αρχές εντόπισαν πέντε όπλα κρότου, δύο αεροβόλα και μία ναυτική φωτοβολίδα.

Πήρε προθεσμία γι’ αύριο

Το πρωί της Τρίτης, ο Χρήστος Μαυρίκης οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Ο κατηγορούμενος έλαβε αναβολή και αναμένεται να δικαστεί την Τετάρτη (18.02) στο Αυτόφωρο, με το δικαστήριο να διατάσσει τη διατήρηση της κράτησής του μέχρι τότε.