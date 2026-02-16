Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης ταμπουρώθηκε με όπλο στο σπίτι του – Είχε πυροβολήσει πριν δυο φορές στον αέρα

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 16/2 όταν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER ο Χρήστος Μαυρίκης ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στα Σπάτα.

Όλα ξεκίνησαν όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER όταν στις 18:40 ο Χρήστος Μαυρίκης που είναι γνώριμος των Αρχών καθώς είναι καταδικασμένος για υποκλοπές πυροβόλησε δυο φορές αρχικά στον αέρα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του στην οδό Ήμερου Πεύκου.

Στο σημείο, αμέσως βρέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές αλλά και διαπραγματευτές προκειμένου να βάλουν τέλος στο θρίλερ που εξελίσσεται.

Σπάτα: Το προφίλ του Χρήστου Μαυρίκη που ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο Χρήστος Μαυρίκης είναι μία από τις πιο σκοτεινές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της μεταπολίτευσης, ενώ είχε συλληφθεί στις 20/5/2025 για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή του Αρείου Πάγου. Μάλιστα, μετά την απολογία του είχε τεθεί σε κάτ´ οίκον κράτηση με “βραχιολάκι”.

Ο ίδιος είχε γίνει γνωστός στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 1993, καθώς εμπλεκόταν στην πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών και τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου.

Ο “εθνικός κοριός”, όπως έμεινε στην ιστορία, ως υπάλληλος του ΟΤΕ είχε παγιδεύσει το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου κατ’ εντολή του στρατηγού, Νίκου Γρυλλάκη, συνεργάτη του τέως πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Πιο συγκεκριμένα, είχε τοποθετηθεί ένας μηχανισμός σε ΚΑΦΑΟ κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ που όχι μόνο παγίδευε τις τηλεφωνικές ομιλίες του προέδρου του κόμματος, αλλά έδινε τη δυνατότητα στον πολιτικό αντίπαλό του να τις ακούει από το σπίτι του.

“Η παγίδευση γινόταν μέσα από ΚΑΦΑΟ αλλά και μέσα από διαμερίσματα που νοικιάζαμε τότε. “Τραβάγαμε” τη γραμμή παράλληλα στα διαμερίσματα και βάζαμε εκεί τα μαγνητόφωνα. Είχαμε νοικιάσει 4 έως 5 διαμερίσματα και είχαμε τα τηλέφωνα μόνιμα εκεί” είχε πει ο Χρήστος Μαυρίκης χρόνια αργότερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την αποδελτίωση, οι κρίσιμες συνομιλίες δίνονταν στο γραφείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Οι παρακολουθήσεις, όπως είχε πει ο ίδιος, ήταν 24ωρες, και οι καταγραφές αφορούσαν και διάφορα προσωπικά ζητήματα του Ανδρέα Παπανδρέου.

Μάλιστα, για αρκετό καιρό, παρακολουθούσε το τηλέφωνο της συζύγου του πρωθυπουργού, Δήμητρας Παπανδρέου, χωρίς όμως, κατά τον ίδιο, οι συνομιλίες αυτές να διαρρεύσουν στον Τύπο.

Στους εντατικούς ελέγχους που έγιναν, αποδείχθηκαν οι τεχνικές παρεμβάσεις στα ΚΑΦΑΟ, με το πόρισμα της επιτροπής να συζητείται στη Βουλή στις 16 Ιουνίου 1994.

Η έρευνα κατέληξε πως παρακολουθούνταν τόσο τα τηλέφωνα του Ανδρέα Παπανδρέου, όσο και αυτά του Μιλτιάδη Έβερτ, του Γεράσιμου Κουρή, του Γεωργίου Ράλλη, των γραφείων του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη και του Αντώνη Λιβάνη.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης των υποκλοπών είχε ξεσπάσει σκάνδαλο και είχαν ξεσηκωθεί πολλές αντιδράσεις, ενώ εκτοξεύονταν για χρόνια αλληλοκατηγορίες.

Από τη μία ο Χρήστος Μαυρίκης κατηγορούσε την κυβέρνηση Μητσοτάκη πως εκείνη του έδινε εντολές για το ποια τηλέφωνα να παγιδεύσει και από την άλλη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έριχνε την ευθύνη εξ ολοκλήρου πάνω του.

Τελικά, ο “εθνικός κοριός” οδηγήθηκε στις φυλακές, καθώς κρίθηκε ένοχος από το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας για απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος, παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και παράνομη βία, με την ποινή φυλάκισης να φτάνει τα πέντε χρόνια.

Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παραπέμφθηκε, αλλά τελικά, ύστερα από απόφαση του ίδιου του Ανδρέα Παπανδρέου δεν έφτασε ποτέ σε ειδικό δικαστήριο.