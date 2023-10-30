Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς Τραμ η Αθήνα την Τρίτη για 3 ώρες

Στάση εργασίας

Χωρίς Τραμ η Αθήνα την Τρίτη για 3 ώρες
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς Τραμ θα μείνει η Αθήνα την Τρίτη 31/10 για 3 ώρες ώστε οι εργαζόμενοι να πραγματοποιήσουν εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. του Σωματείου Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής ανακοίνωσε ότι την Τρίτη θα πραγματοποιήσει Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση με στάση εργασίας από τις 10:00 έως και τις 13:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα:

Μακελειό στη Λούτσα: “Ξέρω τους δολοφόνους και τρέμω για τη ζωή μου” – Το τηλεφώνημα στην ΕΛ.ΑΣ που σήμανε συναγερμό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι κορυφής στο ΣΕΦ – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ντέρμπι αιωνίων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ