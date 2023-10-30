Χωρίς Τραμ η Αθήνα την Τρίτη για 3 ώρες

Χωρίς Τραμ θα μείνει η Αθήνα την Τρίτη 31/10 για 3 ώρες ώστε οι εργαζόμενοι να πραγματοποιήσουν εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. του Σωματείου Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής ανακοίνωσε ότι την Τρίτη θα πραγματοποιήσει Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση με στάση εργασίας από τις 10:00 έως και τις 13:00.

