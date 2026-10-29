“Χωριάτικο”: Στην Ευελπίδων ο Γιαννακόπουλος και οι άλλοι 58 κατηγορούμενοι για την απολογία τους

Τις πόρτες του Ανακριτή στην πρώην Σχολή Ευελπίδων βρίσκονται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος και οι υπόλοιποι 58 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου έφτασαν στην Ευελπίδων οι 30 πρώτοι συλληφθέντες και ακολούθησαν οι υπόλοιποι.

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Η απολογία του 57χρονου ιδιοκτήτη έχει προγραμματιστεί για τις 18:00, με τις Αρχές να θεωρούν τον Άγγελο Γιαννακόπουλο ως επικεφαλής του κυκλώματος για τη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων.

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φέρεται να αποκαλούνταν από συνεργάτες του «Μεγάλος» και «Daddy», ενώ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση αποδίδεται σε μια 47χρονη γυναίκα.

Στην δικογραφία καταγράφεται σωρεία εγκληματικών πράξεων που, πλην των πρακτικών φοροδιαφυγής και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών προς το Δημόσιο, αφορούν μαστροπεία, περίπτωση ληστείας, απάτης κ.ά.

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχε πρόσβαση σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους ή άλλες ενέργειες της διοίκησης, ώστε να μπορεί να προετοιμαστεί.

Για την εκτεταμένη δραστηριότητα της ομάδας, τον πλήρη έλεγχο της οποίας φέρεται να είχε ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

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