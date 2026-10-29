Βούλα: Εσωτερική διερεύνηση από την ΟΣΥ για τη φονική παράσυρση γυναίκας από λεωφορείο στη Βουλιαγμένης

Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της γυναίκας που παρασύρθηκε σήμερα στην περιοχή της Βούλας από λεωφορείο που εκτελούσε την κυκλική γραμμή 162, Βούλα-Πανόραμα, εκφράζει η διοίκηση της ΟΣΥ.

Σε ανακοίνωση της ΟΣΥ επισημαίνεται πως η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε στοιχείο που διαθέτει για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος ενώ με εντολή της διοίκησης, έχει ξεκινήσει εσωτερική διερεύνηση του περιστατικού, για τη συλλογή και εξέταση όλων των σχετικών στοιχείων.

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Η ανακοίνωση της ΟΣΥ έχει ως εξής:

«Η ΟΣΥ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της γυναίκας που παρασύρθηκε σήμερα στην περιοχή της Βούλας από λεωφορείο που εκτελούσε την κυκλική γραμμή 162, Βούλα-Πανόραμα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε στοιχείο που διαθέτει για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Παράλληλα, με εντολή της διοίκησης, έχει ξεκινήσει εσωτερική διερεύνηση του περιστατικού, για τη συλλογή και εξέταση όλων των σχετικών στοιχείων».